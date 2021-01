Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Basler Polizei im Einsatz – Tödlicher Unfall beim Marktplatz Am Dienstagmorgen kam es in der Basler Innenstadt zwischen einem Lastwagenfahrer und einem Fussgänger zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Der Verkehr wird umgeleitet, Tramlinien sind stellenweise blockiert. Robin Rickenbacher UPDATE FOLGT

Die Polizei ist am Marktplatz im Einsatz, wo sich ein tödlicher Unfall ereignet hat. Foto: Robin Rickenbacher

Beim Marktplatz ist es am Dienstagmorgen laut Angaben der Polizei und Rettung Basel-Stadt zu einem tödlichen Unfall gekommen. Vor Ort ist das Ausmass des tragischen Vorfalls bereits von weitem ersichtlich: Die Unfallstelle wurde durch gelbes Absperrband weitläufig abgeriegelt, etliche Polizisten haben dahinter Stellung bezogen. Mit mehreren Kastenwagen sind die Sicherheitskräfte im Einsatz, ein weisses Zelt schirmt den Unfallort vor den Augen der Passanten ab. Der Tramverkehr ist derweil zum Erliegen gekommen, Trams stehen an der nahegelegenen Haltestellte still, Fahrgäste stehen ratlos herum oder versuchen, sich ein Bild von der Szene zu machen.

Zum Unfallhergang kann die Basler Polizei nach aktuellem Stand noch keine genaueren Angaben machen. Laut Mediensprecher Toprak Yerguz war ein Lastwagen in den Unfall involviert, die tödlich verunfallte Person war zu Fuss unterwegs. Geschlecht und Alter des Opfers sind noch nicht bekannt.

Die Befragung des Lastwagenfahrers stehe laut Yerguz ebenfalls noch aus. Der tragische Unfall ereignete sich kurz vor 10 Uhr direkt vor dem Singerhaus.

Derzeit sind mehrere Tramlinien in der Innenstadt blockiert, der Verkehr wird umgeleitet. Betroffen sind laut den BVB die Linien 6, 8, 11, 14, 15 und 16, deren Routen entsprechend geändert werden. Die Polizei plant, am frühen Nachmittag weitere Informationen über den Unfall zu kommunizieren.