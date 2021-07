Tödliche Selbstporträts – Todesursache: Selfie Noch höher, noch riskanter, noch tödlicher: Für mehr Aufmerksamkeit auf den sozialen Medien begibt sich so mancher Hobbyfotograf in Lebensgefahr. Das Resultat nennt sich «Killfie». Meinung Raphaela Portmann

Was macht man nicht alles für ein paar Likes – sogar das eigene Leben wird aufs Spiel gesetzt. Foto: angela_nikolau (Instagram)

In schwindelerregender Höhe, das Handy an einer langen Stange vom Körper gestreckt: Jeder Schritt näher an den Abgrund bedeutet ein Like mehr – doch erst der Absturz macht einen so richtig berühmt.

Ein Selfie mit einem wilden Tier, vor einem fahrenden Zug, auf einer gefährlichen Klippe: Killfies nennt sich der tödliche Trend, bei welchem sich Hobbyfotografen für ein spektakuläres Bild in Lebensgefahr begeben. Einer Studie zufolge kam es im Zeitraum zwischen 2011 und 2017 weltweit nachweisbar zu 259 Selfie-bezogenen Todesfällen.

Das sind aufs Jahr gerechnet rund 43 tödliche Selfies. Auf der ganzen Welt. Das sind natürlich 43 zu viel – da völlig unnötig –, vergleichsweise ist das allerdings keine besonders grosse Summe. In einem Zeitraum von 1999 bis 2014 sind beispielsweise 1413 Personen beim Sturz von einem Baum ums Leben gekommen, und 10’206 Menschen erstickten aus Versehen im Bett.