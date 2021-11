Das Ende der Baselworld – Tod in Raten Die Baselworld, oder das, was davon übrig ist, führt ihren Zickzackkurs fort. Die Ausgabe 2022 wurde soeben abgesagt. Ist das nun das Ende dieser einst grössten Uhren- und Schmuckmesse? Meinung Timm Delfs

Ein Denkmal des Versagens: Buchstaben des Logos für die Uhren- und Schmuckmesse Baselworld an der Fassade der Messe in Basel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Am 12. November kommunizierte die Baselworld, dass die geplante Ausgabe 2022 abgesagt ist. Noch im August dieses Jahres hatte die Baselworld, vormals Houruniverse, vormals Baselworld, als Untermieterin der unabhängigen Uhrenmesse Geneva Watch Days ihr Konzept für den Fortbestand dieser Basler Institution in Genf vorgestellt. Wer noch nie an einer Baselworld gewesen war, konnte glauben, dass es sich um ein Start-up handle, das einer Handvoll Marken, die durch die Maschen der übrigen Prestigemessen gefallen waren, ein Dach über dem Kopf bietet. Vom einstigen Glamour, mit dem sich die grösste Messe für Uhren und Schmuck zuletzt im Jahr 2019 präsentiert hatte, war nichts mehr zu spüren.