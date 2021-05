Freistil: Wolfgang Borchert – Tod in Basel Er lebte nur kurz. Sein Werk aber hallt noch lange nach. Wolfgang Borchert, vor 100 Jahren geboren, Schriftsteller und Kritiker des Hitler-Regimes, schrieb seinen letzten Text im Claraspital. Christine Richard

Intensiver Blick auf eine Welt in Trümmern: Wolfgang Borchert, vor 100 Jahren in Hamburg geboren, mit 26 Jahren in Basel gestorben. Foto: Keystone

Basel, den 30. Dezember 1947. Der Zivilstandsbeamte Dr. Ernst Götz füllt einen Todesschein aus. Er notiert: Am 20. November 1947 um 9 Uhr ist gestorben Wolfgang Borchert, deutscher Staatsangehöriger, ledig, wohnhaft in Hamburg, geboren am 20. Mai 1921.

Der Schriftsteller Wolfgang Borchert, geboren vor 100 Jahren, gestorben mit 26 Jahren in Basel: Er lebte nur kurz, sein Werk aber wirkte lange nach. Auf Fotos sieht man den jungen Mann lächeln, mit pfiffigem Blick. In Wirklichkeit war er zutiefst gebrochen. Kaum zwei Monate hatte er als Schauspieler gearbeitet, da schickten ihn die Nazis 1941 als Soldat an die Ostfront. Wegen staatsfeindlicher Äusserungen kam er zweimal ins Gefängnis und wurde «auf Bewährung» wieder in den Krieg geschickt.