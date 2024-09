Vom Dachfenster erwürgt – Den Handwerkern ist keine Schuld nachweisbar In der ersten Instanz wurden zwei Monteure eines Regensensors der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. Das Basler Appellationsgericht hebt das Urteil auf. Markus Wüest

Symbolbild: Das Dachfenster entpuppte sich als tödliche Gefahr. Foto: Getty Images

Im August 2019, irgendwann zwischen 18 und 19.30 Uhr, kam in der Nähe des Kannenfeldplatzes eine junge Frau auf bizarre Weise ums Leben. Das riesige Dachfenster ihrer Wohnung – es ist 4,5 Meter lang – schloss sich und drückte ihr den Hals zu.

Das Strafgericht Basel-Stadt sprach in dieser Sache im Januar letzten Jahres zwei Handwerker, einen Elektromonteur und seinen Vorgesetzten, wegen fahrlässiger Tötung schuldig und verurteilte sie zu einer bedingten Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu 110 Franken beziehungsweise von 150 Tagessätzen zu 140 Franken. Gemäss Urteil hätten die beiden der Mutter des Opfers zudem eine Genugtuung von 10’000 Franken zahlen sowie deren Anwalts- und die Verfahrenskosten tragen müssen.

Beide erhoben Einspruch gegen das Urteil. So musste sich am Freitag das Appellationsgericht erneut mit dem Fall beschäftigen. Die beiden Handwerker verweigerten dabei konsequent die Aussage. Eva Christ, als Vorsitzende des Dreiergerichts, wies sie zwar ausdrücklich darauf hin, dass «es nicht immer von Vorteil ist, wenn man diese Strategie verfolgt». Die beiden Verteidiger der Elektromonteure sagten jedoch, sie würden sich in ihren Plädoyers hinreichend erklären.

Freispruch gefordert

Was sie auch taten. Beide Anwälte brauchten dafür je eine Stunde. Sie forderten dasselbe: einen Freispruch vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung.

Im Verfahren der ersten Instanz war die Einzelrichterin zum Urteil gelangt, die beiden hätten «eine tödliche Sicherheitslücke geschaffen», als sie einen Regensensor in das Fenster einbauten. Sie seien als Fachleute dazu verpflichtet gewesen, die Installation – von einer Architektin geplant – vom Strom zu nehmen und Sicherheitsbedenken dem Auftraggeber zu melden. «Es lag nicht in Ihrer Verantwortung, einen Klemmschutz oder eine Sicherheitsleiste am Fenster einzubauen. Aber darauf hinzuweisen, dass es so etwas braucht.»

Der Verteidiger des Elektromonteurs, der den Sensor effektiv einbaute, warf beim Verfahren vor dem Appellationsgericht der Staatsanwaltschaft vor, nicht alle relevanten Tatsachen geprüft zu haben. Er sprach deshalb von gravierenden Verfahrensmängeln der Stawa, die sich allerdings vom Prozess hatte dispensieren lassen, und wollte den Fall gar zurückweisen. Eine seiner Stossrichtungen: Es habe zur fraglichen Zeit in Grossbasel West gar nicht geregnet. Er legte dem Gericht entsprechende Wetterdaten vor.

Weshalb aber wäre das Fenster sonst in Bewegung geraten? Der Schalter dafür ist drei Meter entfernt. Dafür lieferte er nur Mutmassungen.

Tödliche Sicherheitslücke

Die Verteidigerin des Vorgesetzten des Installateurs beschäftigte sich in ihrem Plädoyer ausführlich mit der angeblichen «tödlichen Sicherheitslücke». Gemäss ihrer Darstellung gab es schon vor dem Einbau des Regensensors keinen «Totmannschalter», der den Motor des Fensters automatisch gestoppt hätte, wenn sich ein Widerstand bemerkbar gemacht hätte. Es sei – entgegen der Darstellung des Strafgerichts – nie etwas Sicherheitsrelevantes entfernt worden. Und was die Sorgfaltspflicht angeht: «Um diese zu verletzen, hätte man die Installation als gefährlich erkennen müssen.»

In beiden Plädoyers wurde eine Merkwürdigkeit herausgearbeitet: Weshalb brachte sich die 28-Jährige nicht in Sicherheit, als sich das Dachfenster in Bewegung setzte? Der Motor soll ungefähr so laut wie ein Staubsauger gewesen sein. Von 70 Dezibeln ist die Rede. Unbestritten ist auch, dass es mindestens eine Minute dauerte, bis das Fenster vollkommen geschlossen war, gemäss Herstellerangaben sogar drei Minuten.

«Eine Minute ist lang», betonte die Verteidigerin. «Die Frau hätte genügend Zeit gehabt. Sie lebte seit acht Monaten in der Wohnung. Sie kannte den Mechanismus des Dachfensters», sagte sie. Und ihr Kollege: «Stehenbleiben im Schliessbereich, wenn das Fenster sich bewegt, stellt – leider – ein erhebliches Selbstverschulden dar.»

Vom ersten Prozess hatte die BaZ Folgendes berichtet: «Gemäss den Erkenntnissen der Forensiker ist erwiesen, dass die Frau während ihrer Rauchpause bei Bewusstsein war und sich aus ihrer misslichen Situation befreien wollte. Sie sei mit beiden Händen an der Schliesskante aufgefunden worden, so die Richterin. Unbestritten sei auch, dass der Schliessmechanismus durch Regen ausgelöst worden und keineswegs so laut gewesen sei wie von der Verteidigung behauptet.»

Eine andere Sicht auf den Fall

Das Appellationsgericht sprach die beiden Handwerker frei. Eva Christ sagte bei der Urteilsverkündung einleitend, es sei ein sehr tragischer und trauriger Fall. Sie wisse, dass man bei einem solch schlimmen Ereignis gern Klarheit hätte. «Man würde es gern einordnen können. Aber das Gericht kann sich nicht auf etwas festlegen, wenn wir keine hohe Wahrscheinlichkeit haben.»

Aus der Sicht des Dreiergerichts hatten die beiden Handwerker tatsächlich keinen Anlass, davon auszugehen, dass bei dem bereits installierten Dachfenster etwas falsch gemacht worden war. Zudem sei es «nicht belegbar, dass zum fraglichen Zeitpunkt Regen fiel». Somit könne auch nicht beurteilt werden, ob der Regensensor «Ursache für den schrecklichen Todesfall war».

Deshalb der Freispruch. Dem Antrag des Verteidigers, den Fall zurückzuweisen, das hatte sie einleitend gesagt, habe das Gericht allerdings nicht stattgeben können. Er sei zu spät geltend gemacht worden. Was Christ auch sagte: «Wir sind nicht einmal sicher, ob wir die richtigen Personen vor uns haben. Wir fragen uns, weshalb die Architektin nicht ins Recht gefasst worden ist.»

Der Mutter des Opfers sprach das Gericht eine Parteientschädigung von rund 7000 Franken zu. Für diesen Entscheid habe man «das Recht ein bisschen freihändig ausgelegt», so Christ. Aber sie hoffe, dass das Verfahren für alle Beteiligten so abgeschlossen sei.

Markus Wüest ist Mitglied der Chefredaktion der BaZ. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

