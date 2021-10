17 Songs von Basler Promis – Tobit Schäfer Mit zahlreichen Mandaten in Basler Stiftungen gestaltet der Inhaber einer Agentur für Projektumsetzung das Sozial- und Kulturleben aktiv mit. Auf seiner Playlist finden sich aber keine Lokalmatadoren, sondern viel deutscher und internationaler Indie aus früheren Zeiten. Julia Konstantinidis

Beruflich ist Tobit Schäfer als Präsident des Sinfonieorchester s Basel seit August auch mit der Klassik beschäftigt. Auf seine Playlist für die BaZ setzte er aber Popsongs. Foto: Dominik Plüss

Tobit Schäfers berufliche Aktivitäten hatten immer schon Berührungspunkte mit der Musik. Als ehemaliger Geschäftsführer des Rockfördervereins Basel etwa, oder in seiner früheren Funktion als Organisator des Jugendkulturfestivals. Schäfers neues Mandat als Präsident des Sinfonieorchesters Basel, das er im vergangenen August antrat, führt ihn nun verstärkt in den Klassikbetrieb. Mit der (Basler) Rock- und Popszene wird er aber auch als Stiftungsrat der Stiftung Kuppel verbunden bleiben.

Zur Auswahl seiner 17 Songs schreibt Schäfer: «Sie ist ziemlich eklektisch geworden, und natürlich fehlt mehr, als draufsteht. Viel aus meiner Jugend in den 90er- und 00er-Jahren, viele deutsche Texte. Das hat mich also sozialisiert?» Erschreckend auf Vergangenes gerichtet sei die Playlist geworden, schreibt Schäfer weiter, und «selbstkritisch steht deshalb auch «Gestern» von Jan Delay drauf mit der Hookline: «Tut mir leid, liebe Brüder und Schwestern, nichts ist so kalt wie der heisse Scheiss von gestern».