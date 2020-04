Verkehrsbetriebe unter Druck – TNW: Einbussen in zweistelliger Millionenhöhe Mit welchen Rückerstattungen die Besitzer eines Umweltschutzabonnements rechnen können, wird erst Ende April bekannt. Jan Amsler

Entscheidend wird sein, wie die Fahrgäste das ÖV-Angebot nach dem Ende des Lockdown nutzen. Foto: Florian Bärtschiger

Genau lässt sich der Schaden durch die Corona-Krise für den Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) noch nicht beziffern. Doch er wird riesig sein. Geschäftsführer Adrian Brodbeck rechnet damit, dass die Nachfrage in dieser Zeit dem gesamtschweizerischen Trend entsprechend um 70 bis 80 Prozent eingebrochen ist. Am Ende dürfte in der Kasse ein Loch im Umfang eines zweistelligen Millionenbetrags klaffen, wie er der BaZ auf Anfrage sagt. Nicht erst seit dem Lockdown, schon wegen der abgesagten Fasnacht habe man enorme Einbussen in Kauf nehmen müssen.