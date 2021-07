Katze in Basel gestohlen – Titus wurde mutmasslich in einer Chicorée-Tasche entführt Im Iselin-Quartier wird ein dreijähriger Vierbeiner vermisst. Eine Nachbarin will beobachtet haben, wie eine rothaarige Frau ihn gestohlen hat. Katrin Hauser

Titus könnte wegen seiner langen Haare womöglich für eine Rassekatze gehalten werden. Bild: Nicolas Fürer

Seit fast zwei Wochen wird Titus vermisst. Der dreijährige Vierbeiner lebt mit seinem Herrchen Nicolas Fürer (25) im Iselin-Quartier an der Grenze zu Allschwil. Gemäss dem Besitzer von Titus würden dort immer wieder Katzen spurlos verschwinden. Das Besondere an diesem Fall ist: Eine Nachbarin konnte beobachten, wie die Katze mutmasslich gestohlen wurde. «Sie hat gesehen, wie Titus auf der Strasse von einer Frau mit roten Haaren gepackt und in eine Chicorée-Tasche verfrachtet wurde», erzählt Fürer. Die Nachbarin sei jedoch zu weit weg gewesen, um einzugreifen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Fürer hegt einen Verdacht, weshalb seine Katze gestohlen wurde: «Titus hat ungewöhnlich langes Haar. Womöglich hält ihn die Frau für eine Rassekatze und will ihn nun verkaufen.» Zudem sei Titus unglaublich zutraulich. «Er ist im ganzen Quartier bekannt, spielt stundenlang mit den Nachbarskindern und schleicht sich über ein Fenster manchmal sogar ins Bett einer ihm bekannten Frau, um dort etwas zu kuscheln.»

Titus ist im ganzen Quartier bekannt. Bild: Nicolas Fürer

Es könnte sich beim mutmasslichen Katzendiebstahl jedoch auch um ein Missverständnis handeln. Auf diese Weise kam Fürer einmal seine zweite Katze abhanden: «Sie verschwand ebenfalls und tauchte dann Wochen später bei einer Familie in Biel-Benken wieder auf. Die Familie dachte, die Katze würde niemanden gehören.» Und das, obwohl sie – wie auch Titus – gechippt sei. «Ich verstehe nicht, wie man in unserer Region auf die Idee kommt, eine Katze gehöre niemandem. Eigentlich müsste man entlaufene Katzen in einem Tierheim abgeben oder zumindest bei der Polizei melden», sagt der Tierliebhaber. Er habe seine Katze damals mithilfe von Social Media wiedergefunden. «Jemand hat sie wiedererkannt und die Familie benachrichtigt, dass ihre neue Katze schon einem anderen Besitzer gehöre.»

Fürer hat den Verlust von Titus bereits der Polizei gemeldet. Auch hat er Flyer erstellt, die in den sozialen Medien in der Region Basel fleissig geteilt werden. «Ich hoffe sehr, dass meine Katze noch gefunden wird.» Denn würde Titus nicht wieder auftauchen, wäre das ein Verlust fürs ganze Quartier.

Nicolas Fürer bittet Personen, die Informationen zum Verbleib von Titus haben, sich unter der E-Mail-Adresse nicolasfuerer@gmail.com zu melden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.