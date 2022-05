Einzelgeräteturnen in Reinach – Titelkämpfe in fünf Disziplinen Es werden 350 Wettkämpferinnen und -kämpfer erwartet. Daniel Aenishänslin

Spektakulärer Sport wird in der Fiechtenhalle geboten. Foto: Anne-Marie Günter

In der Reinacher Sporthalle Fiechten geht es am Sonntag, 15. Mai so richtig zur Sache. Die Kantonale Meisterschaft im Einzelgeräteturnen beider Basel steht an. Die Turnerinnen und Turner absolvieren einen Fünfkampf an den Geräten in den Disziplinen Boden, Reck, Sprung, Schaukelringe und Barren. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl von rund 350 Turnenden, werden am Vormittag zwei Durchgänge auf jeweils drei Anlagen parallel geturnt. Der Anlass endet um 17.50 Uhr mit der Rangverkündigung.

