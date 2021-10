Sm’Aesch-Pfeffingen vor Saisonstart – «Titelgschicht»? Kann – muss aber nicht Am Sonntag (18 Uhr) starten die Volleyballerinnen von Sm’Aesch-Pfeffingen in die neue NLA-Kampagne. Die BaZ nennt fünf Gründe, weshalb die Birstalerinnen in dieser Saison endlich einen grossen Titel holen werden. Benjamin Schmidt

Das Volleyballteam von Sm’Aesch-Pfeffingen gehört dieses Jahr wieder zu den absoluten Favoriten auf den Schweizer-Meister-Titel. Foto: Roger Schaffner (Sm’Aesch-Pfeffingen)

Alles sah im vergangenen Februar danach aus, als ob die Volleyballerinnen von Sm’Aesch-Pfeffingen nach ihrem Sieg in der Qualifikation auch im Playoff ihre Konkurrenz hinter sich lassen und zum ersten Schweizer-Meister-Titel der Vereinsgeschichte stürmen würden. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Aufgrund von Corona-Fällen in den eigenen Reihen während der laufenden Halbfinalserie gegen Volley Düdingen schied das Team von Trainer Andi Vollmer am grünen Tisch aus dem Playoff aus. Spielerinnen, Staff, Verantwortliche – alle waren am Boden zerstört. Doch spätestens jetzt ist es an der Zeit, wieder aufzustehen, denn am kommenden Sonntag startet Sm’Aesch bei Groupe e Valtra in die neue Saison. Neue Saison – neues Glück? Fünf Gründe, wieso es für Sm’Aesch in der kommenden Saison endlich mit einem Titelgewinn klappt.

Die optimale Mischung

Wie fast jedes Jahr gab es auch in diesem Sommer diverse personelle Veränderungen im Kader des NLA-Teams. So verliessen gleich sieben Teamstützen den Verein nach Ablauf der letzten Saison, demnach mussten sieben von zwölf Kaderspielerinnen neu verpflichtet werden. Dabei verfolgte die Vereinsführung um Geschäftsführer Fabio Back eine Transferstrategie, die in einer ausgewogenen Mischung aus Jung und Alt resultierte.

Von Cheseaux kam Sarah van Rooij: Nationalspielerin, mehrfach beste Schweizer Skorerin in der Nationalliga A, mit 30 Jahren neu ältestes Teammitglied der Birstalerinnen. Marie-Alex Bélanger ist nur zwei Jahre jünger als Van Rooij und bringt bereits Auslandserfahrung durch ihre Zeit in der Türkei mit. Ergänzt wurden erfahrene Akteurinnen mit jungen Kräften wie Passeuse Meline Pierret, mit 22 Jahren bereits Schweizer Nationalspielerin, oder auch Tabea Eichler (18), die laut Vollmer schrittweise in den Profibetrieb in Aesch integriert werden soll.

Auf die Frage, ob das Team besser sei als das letztjährige, antwortet Fabio Back: «Es ist sicher nicht schlechter. Aber ich glaube, es hat mehr Charakter als das vom letzten Jahr, auch aufgrund der Erfahrung, die gewisse Neuzugänge mitbringen.»

Die neu gelebte Zurückhaltung

«Titelgschicht» lautete das Motto für die letzte Saison, in deren Vorfeld man offiziell erklärt hatte, alle nationalen Titel holen zu wollen. Doch am Ende der Spielzeit stand Sm’Aesch mit Ausnahme des Supercups wieder ohne Titel da. Dementsprechend gross war die Enttäuschung darüber, und dementsprechend backt man auf der Geschäftsstelle dieses Jahr kleinere Brötchen: «Es zählt nicht nur der Meistertitel. Jedes Spiel kann Freude und Emotionen auslösen. Wir wollen jeden Moment geniessen. Und wenn wir am Ende einen Titel in der Hand halten, umso schöner», sagt Back.

Um den Titel mitzuspielen, ist also das Ziel – ihn zu holen aber kein Muss. Wer sich nur mit Titeln zufrieden gibt, verliert den Fokus darauf, wie man sich diese erspielt: «Der Weg ist das Ziel. Ohne den konstanten Hintergedanken, dass nur die Meisterschaft zählt, fällt auch Druck weg. Niederlagen können besser weggesteckt, Ziele Schritt für Schritt angegangen werden», so Back.

Die Rückkehr des Supports

Seit rund anderthalb Jahren trägt Sm’Aesch-Pfeffingen – wie alle anderen NLA-Vereine natürlich auch – seine Heimspiele aufgrund der Pandemie ohne Zuschauer aus. Lediglich zu einem einzigen Match durften letztes Jahr Zuschauer unter strengen Auflagen in die Löhrenacker-Halle strömen. Dies ändert sich nun, mit gültigem Covid-Zertifikat dürfen die Fans die Spiele wieder vor Ort besuchen. «Endlich wieder Emotionen in der Halle – das stärkt den Hunger und den Siegeswillen, pusht die Spielerinnen an ihre Grenzen», freut sich Fabio Back auf die Rückkehr der Supporter.

Klar, die anderen Teams profitieren ebenfalls von der zurückgewonnenen Stimmung in der eigenen Halle. «Doch wir haben besonders tolle Fans», ist Back überzeugt. Und gerade unter den Spitzenteams könnte die zusätzliche Unterstützung von den Rängen dafür sorgen, am Ende das berühmte Quäntchen besser als der Gegner zu sein.

Die Entwicklung im Umfeld des Vereins

Spiele werden auf dem Platz entschieden, heisst es doch. Dabei wird jedoch gerne ausser Acht gelassen, dass nur Erfolg haben kann, wer auch für optimale Rahmenbedingungen abseits des Feldes sorgt. Dessen ist sich auch die Führungsriege von Sm’Aesch-Pfeffingen bewusst. So betont Geschäftsführer Back die fortschreitende Professionalisierung im und um den Verein, die im Vergleich zum letzten Jahr nochmals ein neues Level erreicht habe.

«Wärme» und «Familiarität» sind Begriffe, die Back im Zusammenhang mit optimal geschaffenen Rahmenbedingungen gerne nennt. Erzeugt beispielsweise durch Gastmütter, die für die Spielerinnen ein familiäres Umfeld und ein Zuhause schaffen. Fühlen sich die Spielerinnen im Alltag wohl, beeinflusst das auch die Leistung auf dem Platz. Zudem wird durch das entstandene Zusammengehörigkeitsgefühl abseits des Platzes auch der Teamgeist gefördert.

Die Kontrolle über die Pandemie

Die Pandemie ist noch nicht zu Ende, wird es in absehbarer Zeit auch nicht sein. Doch man ist immer besser in der Lage, Herausforderungen, die das Coronavirus bereitstellt, zu bewältigen. Zwei Jahre in Folge wurde Sm’Aesch-Pfeffingen eine faire Chance auf die Meisterschaft aufgrund der Pandemie verwehrt. Wenngleich sich dies nicht mit absoluter Sicherheit sagen lässt, ist es dennoch höchst unwahrscheinlich, dass dies noch ein drittes Mal geschieht.

Zum ersten Mal seit zwei Jahren erhielten die Baselbieterinnen demnach die Möglichkeit, auf rein sportliche Art und Weise an Silberware zu gelangen. Ohne das Wirken von externen Einflüssen und ohne die altbekannte «Was-wäre-gewesen-wenn»-Frage als einzig übrig gebliebenes Relikt einer abgeschlossenen Saison. Die Konkurrenz mag sich verstärkt haben – Andi Vollmer spricht gar von sechs der zehn Ligateams, die um den Titel mitspielen könnten.

Doch Sm’Aesch wird eines davon sein und kann dieses Jahr endlich beweisen, dass man die beste Frauen-Volleyballequipe der Schweiz ist.

Infos einblenden Kader: Mitte: Tarah Wylie, Madlaina Matter, Martina Koch. Pass: Méline Pierret, Vilma Andersson. Aussen: Marie-Alex Bélanger, Sarah van Rooij, Jaidyn Blanchfield. Diagonal: Tabea Eichler, Madison Duello. Libera: An Saita, Livia Saladin. Spielplan: 1. Runde: 3.10. 18 Uhr. Groupe e Valtra - Sm’Aesch-Pfeffingen (espaceVAL). 2. Runde: 9.10. 15 Uhr. Sm’Aesch-Pfeffingen - Volley Lugano (MZH Löhrenacker). 3. Runde: 16.10. 15 Uhr Genève Volley - Sm’Aesch-Pfeffingen (Centre Sportif Sous-Moulin). 4. Runde: 20.10. 20 Uhr. Sm’Aesch-Pfeffingen - VBC Cheseaux (MZH Löhrenacker). 5. Runde: 24.10. 16.30 Uhr. Raiffeisen Volley Toggenburg - Sm’Aesch-Pfeffingen (Rietstein).

