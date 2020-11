Der Club der Gentlemen – Tischkultur made in England Noch immer wird die englische Küche gerne schlechtgemacht – zu Unrecht, wie die hohe britische Tischkultur belegt. Dominik Heitz

Made in England: Spargel-Set mit Abtropfrost und integrierten Halterungen für die Servierzange und die Sauciere.

Wenn es um die englische Küche geht, dann rümpfen die meisten gleich die Nase. Die Behauptung, die englische Küche sei schlecht, hält sich – fälschlicherweise – hartnäckig.

Tatsächlich war die allgemeine Küche in England noch zwei, drei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg entwicklungsfähig. Das hiess allerdings nicht, dass sie grundsätzlich ungenügend war; in der gehobeneren Gesellschaft, wo die Haushalte ihre eigenen Köchinnen hatten, war das Essen durchaus gut. Und wer heute noch sagt, die Esskultur in England sei schlecht, weiss nicht, wovon er spricht.