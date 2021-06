Baugesuch im Kleinbasel – Tiny Rooms für Messebesucher Neubau mit winzigen Gästezimmern geplant. Thomas Dähler , Urs Rist

Tiny Room im Kanton Zürich. Foto: Samuel Schalch

Der Tiny-Trend erfasst jetzt auch Basel: Unmittelbar neben den Messegebäuden im Kleinbasel will eine Privatperson ein Gebäude mit Tiny Rooms für Messebesucher und Durchreisende bauen. Das Baugesuch wurde kürzlich publiziert. Geplant sind in dem siebenstöckigen Neubau an der Isteinerstrasse 106 sechs winzige Zimmer, im Untergeschoss sowie im Erdgeschoss.

Die Tiny Rooms werden sieben bis neun Quadratmeter gross und schliessen an einen Aussenraum an. Auf den wenigen Quadratmetern ist auch eine Nasszelle mit WC und Dusche enthalten. Der Aussenraum bietet den Gästen Aufenthaltsräume, Co-Working-Flächen und einen Fitnessraum. Im Betriebskonzept von «Prachtwerk Architektur & Design» heisst es, die Tiny Rooms seien ein Angebot für Gäste, die einen möglichst kleinen CO₂-Footprint hinterlassen wollen.