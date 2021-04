Ein Museum geht auf Reisen – Tinguelys Kahn Zum 25. Geburtstag des Museums Tinguely hat man sich was Besonderes ausgedacht: eine Süsswasserfahrt von Paris via Amsterdam und dann zum Niederrhein bis schliesslich nach Basel. Markus Wüest

Die MS Evolutie circa 2018, noch bevor sie für die Tinguely-Reise auserkoren wurde.

Dschingis Khan war ein Herrscher der Mongolen. Tinguelys Kahn fährt, wenn alles klappt wie geplant, am 17. Juli in Paris ab, legt in Antwerpen, Maastricht und dann Amsterdam an, macht in der zweiten Augusthälfte halt in mehreren deutschen Grossstädten am Niederrhein und wird dann, nach Koblenz, Frankfurt und Mannheim, am 24. September in Basel andocken.

Dschingis Khan begründete das mongolische Reich und eroberte weite Teile Zentralasiens und Nordchinas. Tinguelys Kahn soll Westeuropa wieder einmal unmittelbar vor Augen führen, wie schräg, wie spielerisch, wie innovativ, wie humorvoll, wie beweglich, wie nachdenklich und wie tiefsinnig Jean Tinguely (1925–1991) war.