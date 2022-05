Optiker trifft Kunst – «Tinguely dekorierte einst unsere Schaufenster» Die Plakataktionen von Ramstein Optik zur Art Basel sind legendär. Was für dieses Jahr geplant ist, haben wir bei einem Treffen mit dem Inhaber Andreas Bichweiler erfahren. Dorothea Gängel

Andreas Bichweiler (l.) und Dieter Bopp präsentieren die diesjährige Plakataktion vor einem Gemälde von Renée Levi. Foto: Pino Covino

An einem gewöhnlichen Mittwochnachmittag betrete ich Ramstein Optik an der Basler Sattelgasse. Der Laden brummt. Brillen, wohin das Auge auch blickt, ausgestellt an den Wänden und hängend von der Decke. Doch heute geht es einmal nicht um Sehhilfen – sondern um Plakate. «Ich liebe Plakate», sagt Inhaber Andreas Bichweiler. «Sie sind das schönste Werbemittel, uralt, aber sie kommen nie aus der Mode.» Am allerschönsten findet er die Plakate, auf denen kaum Text ist. Wer kennt sie nicht? Sie hängen an fast jedem Platz in Basel: Ein Gesicht, ein Name, ‹Ramstein Optik› – fertig. Und die meisten dieser Gesichter tragen noch nicht einmal eine Brille. «Alle haben mich zunächst für verrückt erklärt», gesteht er.