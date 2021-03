Im Basler Shop Changemaker – Tina Lagger verkauft Kultprodukte aus aller Welt Vom Straussen-Staubwedel bis zum Sonnenglas: Im «Sammelsurium von nützlichen Sachen» steckt hinter jedem Produkt eine gute Geschichte. Julia Gisi

Seit dieser Woche kann sie im Changemaker wieder vor Ort nach dem Rechten sehen: Tina Lagger. Foto: Kostas Maros

Regelmässig werden die Townships in Johannesburg von schweren Bränden heimgesucht. Schuld daran sind meist umgefallene Petroleumlampen oder Kerzen, deren Flammen sich dann in Windeseile von Hütte zu Hütte fressen. In den ärmlichen südafrikanischen Siedlungen – den stadtplanerischen Überbleibseln der Apartheid – ist die Stromversorgung derart schlecht, dass die offenen Flammen meist die einzigen verlässlichen Lichtquellen sind. Eine Lösung für das Problem kommt nun in einer eher ungewöhnlichen Art daher – in Form eines Einmachglases.

«In Südafrika ist das ‹Sonnenglas› bereits Kult», erklärt Tina Lagger. «Ein südafrikanischer Elektroingenieur hat es entwickelt – in der Sonne lässt sich die Batterie durch die Solarzellen auf dem Deckel aufladen. Sobald es dunkel wird, schaltet sich automatisch ein weiches Licht ein, das man aber auch manuell an- und ausmachen kann.» Bis zu zehn Stunden könne das Glas Licht spenden. Und fällt es um, beginnt es nicht zu brennen.