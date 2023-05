Das neue Trainerteam des FCB – Timo Schultz bekommt seinen Wunsch-Assistenten Der FCB stellt das Trainerteam der neuen Saison vor: Favé kommt aus Hamburg, Wieber aus Dortmund – und Callà sowie Andermatt bleiben dem Club erhalten. Tilman Pauls

Der neue FCB-Trainer Timo Schultz (Mitte) wird auch in Basel mit seinem ehemaligen Assistenten Loïc Favé (links) zusammenarbeiten. Foto: Christian Charisius (Keystone)

Der FC Basel befindet sich – kurz vor dem Ende der aktuellen Saison – noch immer mitten im Rennen um die europäischen Plätze. Schaffen es die Basler noch, in den Begegnungen gegen Servette und die Grasshoppers den vierten oder fünften Platz zu sichern? Oder passiert das, was eigentlich nicht passieren darf, nämlich dass der Club in der kommenden Saison die europäischen Wettbewerbe verpasst?

Trotzdem laufen die Planungen für die kommende Saison im Hintergrund natürlich weiter. Und so konnte der FC Basel am Montag das Trainerteam für die neue Saison präsentieren: Cheftrainer Timo Schultz, der vor dem Start der Vorbereitung präsentiert werden soll, nimmt seinen Assistenten Loïc Favé vom FC St. Pauli mit, und Davide Callà wird dem Club über den Sommer hinaus erhalten bleiben.

Schultz und Favé kennen sich bereits seit vielen Jahren, auch schon vor ihrer gemeinsamen Zeit auf St. Pauli: Im Nachwuchsbereich haben sie mit ihren Mannschaften regelmässig gegeneinander gespielt, Schultz mit den Pauli-Junioren und Favé mit dem Eimsbütteler TV. Im Sommer holte Schultz Favé dann nach St. Pauli, und die beiden wurden zu einem eingespielten Duo.

Der erst 30-jährige Favé gilt als wichtiger Grund dafür, dass sich Spieler wie Rodrigo Zalazar (inzwischen bei Schalke 04) oder Omar Marmoush (inzwischen beim VfL Wolfsburg) für die Bundesliga empfehlen konnten. In Basel dürfte dem Assistenten mit einem französischen Pass zudem die Rolle zufallen, mit den frankofonen FCB-Spielern zu kommunizieren – etwas, das aber weiterhin auch Davide Callà tut.

Das Trainerteam der neuen Saison Infos einblenden Cheftrainer: Timo Schultz (neu / FC St. Pauli)

Assistent: Loïc Favé (neu / FC St. Pauli)

Assistent: Davide Callà (bisher)

Torwarttrainer: Gabriel Wüthrich (bisher)

Athletiktrainer: Johannes Wieber (neu / Borussia Dortmund)

Während die Basler mitgeteilt haben, dass auch Martin Andermatt beim Verein bleiben soll – in welcher Rolle, das müsse noch geklärt werden –, kommt es in einem anderen Bereich zu einem Abgang: Athletiktrainer Bjorn Rekelhof wird den Club nach nur einem Jahr verlassen. Er wird durch Johannes Wieber ersetzt, der seit Juli 2019 im Trainerstab von Borussia Dortmund aktiv war und nun in die Schweiz wechselt.

Rekelhof war im vergangenen Sommer von Ajax Amsterdam nach Basel gekommen und wurde auch von den Spielern für seine Arbeit im Fitnessbereich geschätzt. Wie der FCB mitteilt, verlässt Rekelhof den Club «per Ende Saison auf eigenen Wunsch».

