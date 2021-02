Rotblaue Machtpyramide – Timm Klose ist beim FCB der neue Marco Streller Die BaZ präsentiert traditionell die Mannschaftshierarchie und sagt, wer beim FC Basel über wie viel Leadership-Potenzial verfügt – und warum. Oliver Gut

Obwohl Timm Klose erst seit wenigen Monaten für den FCB spielt, steht er bereits an der Spitze der rotblauen Machtpyramide. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Unabhängig von den gezeigten Leistungen ist eines klar: Wenn es um Erfahrung und Persönlichkeit geht, dann hat der FC Basel, Ausgabe 2020/2021, eher zu viele Häuptlinge als zu wenige. Fragt sich, wer unter all den Federbeschmückten der erste Anführer ist, der alle hinter sich weiss. Nun, die BaZ gibt die Antwort mit Timm Klose und zeigt auf, warum der Rückkehrer gleich an erster Stelle steht – aber sie sagt auch, wie es um den Stellenwert und das Leadership-Potenzial der nächsten fünfzehn Spieler in der rotblauen Machtpyramide steht, das bei weitem nicht nur darauf beruht, wie gut einer mit oder gegen den Ball sein Handwerk versteht.