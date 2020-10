FCB-Rückkehrer redet – Timm Klose: «Ich allein bin nicht der Heilsbringer» Einen Tag nach seiner Rückkehr zum FC Basel äussert sich der Routinier erstmals gegenüber den Medien. Der 32-jährige Innenverteidiger weiss, dass er sich beweisen muss, und hofft, dass er an der Feldbergstrasse einen vegetarischen Döner erhält. Oliver Gut

«Sie müssen wissen: Meine Frau ist intelligenter als ich, und ich fühle mich da sehr unter Druck.» Timm Klose. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Timm Klose erscheint so, wie Timm Klose fast immer erscheint: locker-flockig, mit einem Lächeln auf seinem Gesicht. In einer kleinen Medienrunde spricht er am Tag nach seinem Transfer zurück zu seinem Herzensclub FC Basel über …