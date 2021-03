FCB-Spieler in der Einzelkritik – Timm Klose: Blocker, Spitzler – und Herr der Lüfte Der Innenverteidiger ist beim 1:1 gegen den BSC Young Boys der beste Basler in einer Mannschaft, die vor allem durch Einsatz und defensive Kompaktheit zum Punktgewinn kommt. Oliver Gut , Tilman Pauls , Dominic Willimann

Ragt bei einer geschlossenen Mannschaftsleistung leicht heraus: Timm Klose (von vorne). Foto: Claudio Thoma (Freshfocus).

Heinz Lindner: 5

Bei der ersten YB-Topchance muss er sich nicht strecken, da Fassnachts Kopfball direkt auf seinen Körper kommt. Bei der zweiten hat er das nachsehen. Danach bleibt er stets Sieger, inklusive guter Paraden gegen Nsame(59.) und Camarra (73.).

Jasper van der Werff: 4,5

Obwohl der gelernte Innenverteidiger als rechter Aussenback gewohnt selten in die Offensive geht, kommt er in der 64. mit einem Ball in Richtung Cabral beinahe zu einem Assist. Ansonsten ist zu sagen: Hat in der Defensive zu tun und ist solid.

Timm Klose: 5,5