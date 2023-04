Spender und Spenderinnen gesucht – Tim (2) hat Blutkrebs – eine Transplantation ist seine einzige Chance Der bald Zweijährige hat in seinem Leben schon über hundert medizinische Eingriffe hinter sich. Nun ist er auf eine Blutstammzellspende angewiesen. Andrea Schuhmacher

Tim leidet an einer seltenen Blutkrebsart. Er ist auf eine Blutstammzellspende angewiesen, um zu überleben. Foto: Lucia Hunziker / Tamedia

Mitten im Interview fängt Tims Nase an zu bluten – und hört nicht mehr auf. «Er bildet keine Thrombozyten», erklärt seine Mutter, Aline Zweiger, und putzt ihm die Nase. Zwei bis vier Mal pro Woche braucht der bald zweijährige Tim eine Transfusion, sonst gerinnt sein Blut nicht. Was Tim aber viel dringender benötigt, ist eine Blutstammzelltransplantation. Bei ihm wurde vor kurzem eine seltene Blutkrebsart diagnostiziert: juvenile myelomonozytäre Leukämie. Eine Transplantation ist seine einzige Chance zu überleben.

So können Sie sich zum Spenden registrieren Infos einblenden Als Spenderin oder Spender kann sich registrieren, wer zwischen 18 und 40 Jahre alt, in guter gesundheitlicher Verfassung und in der Schweiz oder Liechtenstein krankenversichert ist. Auf der Website von Blutspende SRK Schweiz füllen Sie dazu ein Online-Formular aus. Passt alles, dann bekommen Sie ein Testkit nach Hause geschickt, um eine Mundschleimhautprobe zu nehmen. Anschliessend schicken Sie alles per Post zurück – und schon sind Sie registriert. Als registrierter Blutstammzellspender stehen Sie allen Patientinnen und Patienten auf der Welt zur Verfügung. Die Entnahme findet auch dann in der Schweiz statt, wenn Ihre Blutstammzellen einem Patienten im Ausland transplantiert werden. Die Chance, dass Sie aber je tatsächlich zum Spenden aufgerufen werden, ist klein. Im Register bleiben Sie bis zu Ihrem 60. Altersjahr. Sollten Sie tatsächlich zum Spenden aufgerufen werden, dürfen Sie den Empfänger zwar nicht kennen lernen. Aber ein einmaliger Briefaustausch ist nach der Spende möglich. Im Fall von Leukämie und anderen lebensbedrohlichen Blutkrankheiten ist eine Blutstammzelltransplantation häufig die einzige Chance auf Heilung. Weitere Infos finden Sie hier: www.blutstammzellspende.ch Deutsche Leserinnen und Leser können hier mehr Informationen finden: www.dkms.de

Tim kam im April 2021 in Freiburg im Breisgau auf die Welt – mit einem Tumor im Beckenbereich. Die Diagnose: Steissbeinteratom. Er war eine Woche alt, als er seine erste grosse Operation erlebte. Seine Eltern – sie ist Schweizerin, er ist Deutscher – waren zuversichtlich. «Normalerweise ist das ein gutartiger Tumor, den man ein Mal wegoperieren muss, und dann ist alles gut», sagt Aline Zweiger.

Doch bei Tim war er bis im Sommer wieder da. Er musste ein zweites Mal operiert werden. Im Februar 2022 zeigte eine Untersuchung, dass der Tumor erneut nachgewachsen war. Ein dritter chirurgischer Eingriff wurde notwendig – nur hatte das Universitätsklinikum Freiburg inzwischen den einzigen Arzt verloren, der diese Operationen durchführte.

Für Tim ist der Aufenthalt im Spital nahezu Alltag. Foto: zvg

Also wandten sich die Eltern – sie wohnen im grenznahen Deutschland – an das Universitätskinderspital beider Basel (UKBB). Der Operationstermin wurde für März angesetzt. «Dann bekamen wir einen Anruf, dass die Operation zu anspruchsvoll sei. Der Arzt müsste zu viel entfernen: die Harnleiter, die Samenleitern …», sagt Aline Zweiger. Die Familie wurde nach Düsseldorf in ein Krankenhaus geschickt, das Chemotherapie mit Hyperthermie kombiniert, um den Tumor zu verkleinern.

Zu diesem Zeitpunkt wurde Aline und Mark Zweiger erstmals bewusst: Tim hat einen langen Weg bis zu seiner Genesung vor sich. «Wir hatten nicht damit gerechnet, dass er eine Chemotherapie durchmachen muss», sagt die Mutter. Bis zum heutigen Tag hat Tim bereits über hundert medizinische Eingriffe über sich ergehen lassen müssen. Dementsprechend lang sind seine Mutperlenketten.

Tims Mutperlenketten sind lang. Jede Perle steht für eine Behandlung oder Untersuchung in seinem Leben. Lucia Hunziker / Tamedia

«Sie sind wie ein Tagebuch ohne Worte», erklärt Aline Zweiger und hält eine der Ketten hoch. Runde, einfache Perlen reihen sich an kleine, delikat wirkende Tierfiguren oder gläsernes Schleckzeug. Jede Perle steht für eine Transfusion, Therapie oder Bestrahlung. Spitäler mit einer Kinderonkologie verteilen sie an ihre Patienten. Sie sollen ihnen Mut machen und als «Belohnung» nach einem medizinischen Eingriff dienen.

Tim erhielt seine erste Perle für seinen ersten Chemotherapie-Block im April 2022. «Er war damals jeweils eine Woche in Düsseldorf im Spital – und die nächste dann im UKBB, weil er von der Chemotherapie Fieber bekam.» Ende August konnte er dann in Tübingen operiert werden. Von November bis Januar 2023 folgte eine Strahlentherapie.

Der Tumor war weg – aber mit dem Blut stimmte etwas nicht

Im Februar dieses Jahres stellten die Ärzte dann zum ersten Mal fest: Der Tumor war nicht wieder nachgewachsen. Gleichzeitig entdeckten sie aber, dass etwas mit Tims Blut nicht stimmte.

Stand heute weiss man: Tim leidet an juveniler myelomonozytärer Leukämie. «Es könnte sich auch um eine Mischform mit einem myelodysplastischen Syndrom handeln», sagt Aline Zweiger. Tim braucht nun eine rettende Blutstammzellspende. Weil aus der Familie niemand passt, ist er auf eine Fremdspende eines anonymen Spenders oder einer anonymen Spenderin angewiesen. Er muss alle 28 Tage zur Chemotherapie ins UKBB, bis eine Spende gefunden wird.

Aktuell sind rund 178’000 Personen im Schweizer Register eingetragen. Bisher konnte aber noch kein passender Spender für Tim gefunden werden – auch nicht unter den rund 41 Millionen weltweit registrierten Spendern. Im Durchschnitt beträgt die Wahrscheinlichkeit, einen passenden Spender oder Spenderin zu finden, rund 1:500’000.

Pro Jahr 80 Spenden

«Je mehr Menschen sich registrieren, desto grösser ist die Chance, dass Menschen wie Tim geholfen werden kann», schreibt Blutspende SRK Schweiz auf Anfrage. Die Organisation führt das schweizerische Register für Blutstammzellspender im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit. Die Registrierung ist einfach, kostenlos und die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich einmal zu spenden, klein: «In der Schweiz spenden jährlich rund 80 Personen Blutstammzellen.»

Für Tim und seine Familie, die in den letzten zwei Jahren eine schlechte Diagnose nach der anderen verkraften mussten, heisst es nun also warten. Aber nicht tatenlos: Tims Gotte und Götti etwa ermuntern über Instagram und Facebook jede und jeden dazu, sich zum Spenden zu registrieren:

Und mit Mutter und Vater erkundet Tim auch ein bisschen die Welt, jedenfalls in der Nähe des UKBB. «Wir sind mit dem Wohnwagen viel unterwegs im Jura, in Thun oder Kandersteg», sagt Aline Zweiger. Sie begleiten Tims Vater bei seinen Hunderennen. «Dann können wir Energie tanken – und ein normales Leben führen.»

