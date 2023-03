Weltweiter Trend – Tiktok bringt Teenies zum Kochen Statt zu maulen, stellen sich Jugendliche dank Millionen Rezeptvideos plötzlich freiwillig in die Küche. Die Resultate können sich sehen lassen – auch wenn nicht alles schmeckt. Denise Jeitziner

Volle Konzentration: Bei den Tiktok-Rezeptvideos geht es meist rasant schnell. Das scheint den jungen Köchinnen und Köchen aber nicht die Lust am Kochen zu nehmen. Ganz im Gegenteil. Foto: Getty Images

Beim Stichwort «Tiptopf» kommen sie sogleich zurück, die eher unguten Erinnerungen an den Kochunterricht in der Schule. An den so gar nicht exotischen Toast Hawaii, das Schokoladenmousse mit den Mehlklümpchen, die sich trotz energischem Schwingbeseneinsatz nicht auflösen wollten, an den Riz Casimir Ton-in-Ton, an die bleichen Spätzli und matschigen Hacktätschli. Kurz: Der Einstieg in die Welt des Kochens dürfte bei vielen Ü-35 in der Schweiz nicht allzu inspirierend verlaufen sein. Kochen lernen war eher Muss statt Genuss.