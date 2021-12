Stier in Langenbruck am Nasenring geführt – Tierschützer zeigen Andreas Aebi an

Nach Rindvieh-Auktion – Anzeige hat für Andreas Aebi keine Folgen Weil ein Stier am Nasenring gezogen wurde, zeigten Tierschützer den Nationalratspräsidenten an. Doch die Staatsanwaltschaft verzichtet auf ein Strafverfahren. Susanne Graf



Für ausgewachsene Stiere Pflicht. Auch der als sanftmütig geltende Fors vo dr Lueg, Siegermuni am Eidgenössischen Schwingfest 2013 in Burgdorf, trug einen Nasenring. Foto: Andreas Marbot (Archiv)

In einem Punkt sind sich Landwirte und Tierschützer wohl einig: An einer Auktion in Langenbruck BL hat einer der versteigerten Stiere seinen Auftritt nicht genossen. Doch was für die einen an Vorführungen aus Sicherheitsgründen notwendig war, ist für die anderen Tierquälerei. Der unwillige Muni wurde am Nasenring zur Präsentation gezogen.

Ein Video, das der Tierschutzorganisation Basel Animal Save zugespielt wurde, zeigt die Szene. Der Tierschützer Olivier Bieli erstattete Anzeige wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz. Nicht etwa den Halter des Stiers zeigte er an, sondern Nationalratspräsident Andreas Aebi (SVP). Denn dieser amtete als Gantrufer. «In dieser Funktion stand er in der Verantwortung und hätte eingreifen müssen, als es vor seinen Augen passierte», sagt Bieli.