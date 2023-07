Die Gemeinde Seltisberg informiert – Tierkadaver müssen künftig in Liestal entsorgt werden Weil an der Kadaversammelstelle in Seltisberg diverse Mängel festgestellt wurden, müssen Seltisbergerinnen und Seltisberger verendete Tiere ab September nach Liestal bringen. Mitteilung der Gemeinde

Am 6. Oktober 2022 wurde eine Betriebskontrolle der Kadaversammelstelle beim Entsorgungsplatz in Seltisberg durchgeführt. Im Zuge der Kontrolle wurden diverse Mängel festgestellt und Massnahmen festgehalten. Die zu investierenden finanziellen Mittel würden in keinem Verhältnis stehen, wodurch die Gemeinde um eine zukunftsorientierte Anschlusslösung bestrebt war.

Mit der Stadt Liestal konnte per 1. September 2023 eine Leistungsvereinbarung über die Mitbenützung der Kadaversammelstelle in Liestal abgeschlossen werden. In der Kadaversammelstelle Liestal können Tierkadaver bis maximal 25 Kg entsorgt werden. Schwerere Kadaver müssen über die Autogesellschaft Sissach-Eptingen AG entsorgt werden. Weitere Weisungen zur Entsorgung tierischer Nebenprodukte sowie wichtige Kontaktangaben sind an der Sammelstelle angeschlagen.

Die Wasenmeister der Stadt Liestal lesen gechippte Tiere aus, die Chip-Nr. werden an eine Tierarztpraxis weitergeleitet, welche diese an die gesamtschweizerische Meldestelle weiteleiten. Diese informiert dann die Tierbesitzer.

