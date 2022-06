Hunde und Katzen aus der Ukraine – Tierheim gerät wegen ukrainischer Haustiere unter Druck Bei mindestens der Hälfte der aus der Ukraine eingeführten Tiere kann keine Tollwutimpfung vorgewiesen werden. Das Tierheim an der Birs nimmt sie vorübergehend auf und stösst damit zunehmend an seine Grenzen. Sebastian Schanzer

Nach der anstrengenden Flucht aus der Ukraine bedeutet der Aufenthalt im Tierheim einen weiteren Stressfaktor für die Tiere. Symbolfoto: Dominik Plüss

Für Haustiere, die von den ukrainischen Flüchtlingen mit auf die Reise in ein sicheres Land genommen wurden, ist es ein zusätzlicher Stressfaktor: Nach der Einreise in die Schweiz müssen sie oft tage- bis wochenlang in einem Tierheim untergebracht werden – getrennt von ihren Halterinnen.

Auch das Tierheim an der Birs hat derzeit zehn Katzen und zwei Hunde in seiner Obhut, wie die Organisation vergangene Woche meldete. «Die Tiere sind aufgrund der Reise meistens traumatisiert. Dass sie bei ihrer Ankunft in der Schweiz auch noch von ihren Halterinnen getrennt werden, macht die Angelegenheit noch schwieriger», sagt Béatrice Kirn, Geschäftsleiterin des Tierheims.

Ukraine ist Tollwut-Risikoland

Die Fremdplatzierung sei einerseits aber nötig, weil Asylzentren keine Haustiere tolerierten. Kommt eine Flüchtlingsfamilie also nicht in einem privaten Haushalt unter, muss das Tier vorübergehend im Heim untergebracht werden. Andererseits seien einige mitgebrachte Haustiere krank und bedürften der besonderen Pflege. Liegt beispielsweise eine Pilzinfektion vor, muss die betroffene Katze zwingend in Isolation. Die entsprechende Behandlung kann bis zu vier Wochen dauern.

Und nicht zuletzt gilt die Ukraine als Risikoland bezüglich Tollwut. Trotzdem hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) die Bestimmungen über die Einreise von Heimtieren aus der Ukraine im März gelockert. Seither dürfen auch ungeimpfte Hunde und Katzen die Schweizer Grenze passieren. Die Halterin muss ihr Tier aber registrieren und medizinisch untersuchen lassen. Bei rund der Hälfte der in die Region eingeführten Tiere aus der Ukraine sei dies nötig, so Kirn.

Die gute Nachricht: Ein mit Tollwut infiziertes Tier in der Region Basel sei bisher nicht registriert worden. Die Untersuchungen und die stationäre Pflege brächten das Tierheim an der Birs derzeit aber an seine Grenzen. Ist ein Tier nicht gegen Tollwut geimpft, wird dies nachgeholt. Sein Aufenthalt im Heim verzögert sich dann um Wochen bis Monate.

Neun Katzen widerrechtlich eingeführt

Das führt zu Engpässen beim Platzangebot und bei den Ressourcen für die Pflege im Tierheim, wie die bz jüngst schrieb. Gleichzeitig soll dieses nämlich auch Platz bieten für Findeltiere aus der Region und für Tiere, deren Besitzer eine Betreuung während der Ferien suchen. Aufgrund der Corona-Pandemie habe man den Personalbestand ausdünnen müssen; nun fehlten Mitarbeitende, um die rund 400 Plätze im Heim zu füllen und die Tiere zu betreuen.

Umso ärgerlicher sei es, dass neun der zehn momentan betreuten Katzen aus der Ukraine gar nicht aus privaten Haushalten stammten, sondern aus ukrainischen Tierheimen. Eine Person aus der Schweiz habe diese Tiere widerrechtlich eingeführt, auf dass sie in der Schweiz weitervermittelt würden, heisst es im Bericht der bz.

