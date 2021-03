Impfung per Blasrohr – Basler Tierarzt trickst «Impfskeptiker» aus Die Tiere im Zoo Basel haben überhaupt keine Lust, immunisiert zu werden. Einige müssen trotzdem hinhalten. Dina Sambar

Der Zootierarzt schreitet mit seinem Blasrohr zur Tat. Foto: Zoo Basel

Tiere im Zoo Basel seien Impfskeptiker, hält der Zolli in einem Communiqué vom Mittwoch fest. «Wenn der Zootierarzt mit dem Blasrohr zur Tat schreitet, hält kaum ein Zootier freiwillig still.» Anders als wir Menschen haben sie aber keine Wahlfreiheit. Denn die Impfungen seien der einzig wirksame Schutz gegen einige Infektionskrankheiten, heisst es in dem Communiqué weiter.

Das Unterfangen ist jedoch nicht immer ganz einfach, egal wie zielsicher der Tierarzt mit dem Blasrohr umgehen kann. Das musste der Zoo kürzlich bei einem zehnköpfigen Afrikanischen Wildhunde-Rudel feststellen. Die Tiere sehen alle fast identisch aus. Wie also kann man in dem allgemeinen Gewusel feststellen, welcher Windhund seine jährliche Staupe- und Zwingerhusten-Impfung bereits erhalten hat?

Die Windhunde sind kaum von einander unterscheidbar. Deshalb braucht es für sie eine spezielle Impfung. Bild: Zoo Basel

Paintball-Impfung

Die Lösung ist ein Impf-Pfeil, den das Tierärzte-Team extra für solche Fälle ausgetüftelt hat. «Auf die Kanüle am Blasrohrpfeil wird eine handelsübliche Paintballkugel aufgespiesst. Beim Impfen platzt die Kugel an der Impfstelle auf und hinterlässt einen deutlich sichtbaren, bunten Fleck», so der Zolli. Die Tiere tragen danach sozusagen eine farbige Impfbescheinigung auf ihrem Fell.

Für viele Zootiere gibt es allerdings gar keinen Impfstoff. Deshalb können bei weitem nicht alle Tierarten geimpft werden. Teilweise greifen die Zootierärzte auf Impfstoffe aus der Haustiermedizin zurück. «Mit Katzenimpfstoff gegen Katzenseuche und Katzenschnupfen werden Löwe, Schneeleopard und Gepard gegen die entsprechenden Erreger geschützt.» Zebras und Somali-Wildesel erhielten die Starrkrampf-Hauspferde-Impfung ebenfalls per Blasrohr verabreicht, so der Zoo Basel. In Einzelfällen müsse sogar ein sogenannt «stallspezifisches Vakzin» hergestellt werden. Für Kleinaffen gibt es beispielsweise eine spezifisch für sie im Labor hergestellte Impfung gegen eine infektiöse Darmerkrankung.

Gegen Corona werden die Zoo-Tiere übrigens nicht geimpft.