Die letzten Breitmaulnashörner – Tiefgefrorenes Sperma ist ihre letzte Chance Es gibt nur noch zwei Nördliche Breitmaulnashörner – und beides sind Weibchen. Ein Forscher und sein Team probieren das Unmögliche. Maja Prijatelj Videmšek , Boštjan Videmšek (Das Magazin)

Jetzt sind es nur noch zwei: Najin (links) und Fatu. Künstliche Befruchtung soll ihre Art retten. Foto: Matjaž Krivic

Cesare Galli schraubt den Deckel eines Flüssigstickstoffbehälters ab und zieht eine Probe heraus, Fatu NWR x Suni NWR, 9.4.21. Was er in Händen hält, ist eine wertvolle Rarität: Embryonen des Nördlichen Breitmaulnashorns, die das Überleben der Art bedeuten können.

Weltweit gibt es nur noch zwei Nördliche Breitmaulnashörner, was die Art zum seltensten Grosssäugetier und vermutlich zum seltensten Tier überhaupt macht. Die Weltnaturschutzunion International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) klassifiziert das Nördliche Breitmaulnashorn als «extinct in the wild» (in der Wildnis ausgestorben). Najin und Fatu, die beiden Letzten ihrer Art leben in einem Reservat. Und sie sind Weibchen, und um auf natürliche Weise Nachwuchs zu bekommen, braucht es einen Bullen. Da das letzte männliche Nördliche Breitmaulnashorn, der Bulle Sudan, 2018 gestorben ist, liegt nun die einzige realistische Möglichkeit, die Art zu retten, in der künstlichen Befruchtung mit tiefgefrorenem Sperma mittlerweile verstorbener Bullen.