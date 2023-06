Prozess Depp gegen Heard – Tiefe Einblicke in Hollywoods Jahrhundertprozess Ein Gericht in den USA gab Johnny Depp recht, eins in England gab Amber Heard recht: Was stimmt? Ein neues, gründlich recherchiertes Buch kommt der Wahrheit wohl sehr nahe. Michèle Binswanger

Vom Traumpaar zum grössten Skandalpaar Hollywoods: Amber Heard und Johnny Depp vor Gericht in Virginia. Foto: Steve Helber (AFP)

Es ist eine Geschichte, wie sie sonst Hollywood schreibt. Eine junge Schauspielerin und der grösste Filmstar der Gegenwart schockverlieben sich am Set eines Hunter-S.-Thompson-Films. Er verlässt Frau und Kind, und ein Jahr lang sind sie Hollywoods Traumpaar. Sie schliessen eine Ehe, nicht gerade im Himmel, aber immerhin auf einer privaten Insel in den Bahamas. Alles in Butter in Lala-Land, so sieht es aus. Bis es zum grössten Albtraum Hollywoods wird. Sie spricht von häuslicher Gewalt, ein Gericht verhängt ein Rayonverbot gegen ihn, es folgen die Scheidung und schliesslich jener verhängnisvolle Artikel, um den sich alles Weitere dreht.

Am 18. Dezember 2018 erscheint in der «Washington Post» ein Text unter dem Titel: «Ich habe mich gegen sexuelle Gewalt ausgesprochen und bekam den Zorn unserer Gesellschaft zu spüren. Das muss sich ändern.» Der Artikel ist von Publizisten und Anwälten sorgfältig austariert, Johnny Depps Name fällt auf keiner Zeile. Dennoch folgten zwei höchst öffentliche Gerichtsprozesse, der eine in England, der andere in den USA – der Fall gilt mittlerweile als Prozess des Jahrhunderts, vor allem, weil er sechs Wochen lang live übertragen wurde.

Das Bemerkenswerte an der Ausgangslage ist, dass die Gerichte die Sachlage vollkommen gegensätzlich beurteilten: In England entschied ein Einzelrichter, Heards Vorwürfe seien glaubwürdig genug, dass Johnny Depp als Frauenschläger bezeichnet werden dürfe. In den USA bewertete eine Jury Heards Erzählung als erstunken und erlogen. Sie kam zum Schluss, dass sie ihren Ex-Mann verleumdet hatte, um sich an ihm zu rächen.

Der Autor Infos einblenden Foto: PD Nick Wallis ist ein britischer TV-, Radio- und Onlinejournalist, der sich durch seine Recherchen zum britischen Post-Office-Horizon-Skandal einen Namen machte. Er tweetete live den Prozess von Johnny Depp gegen die englische Boulevardzeitung «The Sun» in London. Er war auch während des ganzen Prozesses in den USA vor Ort. Jetzt hat er ein Buch über die Saga vorgelegt. Nick Wallis: Depp v Heard: The Unreal Story. Bath Publishing Limited, 318 Seiten, ca. 20 Franken. Aktuell nur auf Englisch erhältlich.

Viel mehr als um eine Hollywoodgeschichte handelt es sich hier um eine Auseinandersetzung, die im Zentrum jener Kulturkämpfe steht, die die westlichen Gesellschaften im Klammergriff halten: #MeToo, sexuelle Politik und das Ringen um die Deutungshoheit sowohl in den klassischen wie auch in den sozialen Medien. Nicht selten liegt die Wahrheit bei solchen Ereignissen irgendwo dazwischen, doch hier ist das unmöglich. Die Positionen sind so unversöhnlich wie die meisten Kontroversen unserer Zeit. Es gibt kein Dazwischen, nur ein Entweder-oder. Entweder Depp ist ein Frauenschläger oder Heard ist eine pathologische Lügnerin.

«Ich habe versucht, Beweise, Zeugenaussagen und Informationen aus beiden Prozessen zusammenzuführen, sodass sich der Leser ein eigenes Urteil bilden kann.» Nick Wallis

Der Brite Nick Wallis war als einziger Journalist bei beiden Prozessen vor Ort. Und hat nun, pünktlich zum einjährigen Jubiläum des US-Prozesses, ein sorgfältig recherchiertes Buch über die Saga vorgelegt. Bemerkenswert daran ist, dass er versucht, beiden Versionen dieselbe Glaubwürdigkeit einzuräumen. Für ihn speist sich die Faszination nicht zuletzt aus diesem Widerspruch, wie er im Gespräch mit der SonntagsZeitung erläutert: «Früher hat man das, was Gerichte feststellen, Fakten genannt. Nun haben wir aber eine kognitive Dissonanz zwischen dem Urteil aus Grossbritannien und jenem aus den USA. Ich habe versucht, Beweise, Zeugenaussagen und Informationen aus beiden Prozessen zusammenzuführen, sodass sich der Leser ein eigenes Urteil bilden kann.» Das kann er, auch wenn die Lösung über weite Strecken heisst, alternative Realitäten gegeneinander abzuwägen.

Disco-Blutbad und Fäkalien im Bett

Wallis war so nah dran wie keiner. Hunderte Stunden sass er bei Gericht, ackerte Protokolle durch, unterhielt sich mit Gerichtsschreibern, Fans und Angehörigen. Sorgfältig trägt er zusammen, was sich aufgrund der Beweislage erstellen lässt. Er versucht einzuordnen, was das für die Wahrheitsfindung bedeuten könnte, er erklärt uns, wie das britische Justizsystem im Gegensatz zum amerikanischen funktioniert, er lässt Fans auftreten, beschreibt die Atmosphäre im Gerichtssaal und schildert seine 19-Stunden-Arbeitstage während des sechswöchigen Prozesses.

Wallis schöpft aus dem Vollen, wie die Titel seiner Kapitel nahelegen: «Das Disco-Blutbad», «Der Grumpy» (Scheisshaufen) – hier geht es um die Fäkalien, die Depps Haushälterin eines Morgens auf dem Ehebett fand und für die Heard verantwortlich sein soll. «Die Flaschen-Vergewaltigung» – Heard beschuldigte Depp, sie während der Dreharbeiten zu «Pirates of the Caribbean 5» während eines mehrtägigen Drogenexzesses mit einer abgebrochenen Flasche vergewaltigt zu haben; sie hatte danach aber keinerlei Verletzungen, während Depp einen Teil eines Fingers einbüsste. Wallis diskutiert alle diese Ereignisse, trägt die Fakten zusammen und gibt sich grosse Mühe, sich nicht von der einen oder der anderen Seite vereinnahmen zu lassen. Das wird auf jeder Seite deutlich, und mehr als einmal bleibt die Spannung des Widerspruchs schmerzlich unaufgelöst.

«Waldman begriff schnell, dass es sich hier nicht um den üblichen Hollywoodskandal handelte, den man zügig und still aus der Welt schaffen konnte.» Nick Wallis

Während kommentierende Journalistinnen in den klassischen Medien sich bis heute gern auf die Seite der Frau schlagen und es für unmöglich halten, dass Heard alles erfunden hat, ist es in den sozialen Medien umgekehrt: Twitter, Youtube und Tiktok sind Team Depp, dort gilt Heard als Täterin und wird gnadenlos lächerlich gemacht. Auch dazu weiss Wallis mehr, wie im Kapitel zu Adam Waldman deutlich wird.

Das Problem unzimperlich aus dem Weg schaffen

Adam Waldman ist ein umstrittener Lobbyist und Anwalt, der 2016 zu Depps Team stiess. «Waldman begriff schnell, dass es sich hier nicht um den üblichen Hollywoodskandal handelte, den man zügig und still aus der Welt schaffen konnte», sagt Wallis. In seinen Methoden eher unzimperlich, ist es Waldmans Verdienst, dass sich die Öffentlichkeit schliesslich grossmehrheitlich auf Depps Seite schlug: Waldman leakte gezielt Material – auch die Audioaufnahmen, auf denen Heard mehrfach zugibt, Depp zu schlagen, und oft aggressiv, irrational und gewalttätig erscheint. Waldman knüpfte Kontakte zu Youtubern und Influencern, beantwortete Fragen der Community und schuf so ein Netzwerk, das die Grundlage für Depps Erfolg in den sozialen Medien werden sollte.

Und was ist nun die Wahrheit? Auch im Gespräch mit der SonntagsZeitung weigert sich Wallis bis zuletzt, deutlich Stellung zu beziehen. Tatsache ist, dass Depp bei den Filmfestspielen in Cannes nicht nur auftreten durfte, sondern mit einer sieben Minuten dauernden Standing Ovation geehrt wurde. Heard soll sich nach Spanien zurückgezogen haben, um sich weitab von Hollywood dem Familienleben mit ihrer Tochter zu widmen. «Wer schliesslich rehabilitiert werden wird und wer nicht, ist ohnehin keine Entscheidung des Gerichts», sagt Wallis. «Das bestimmen Hollywoods Studiobosse.» In der Filmindustrie geht es schliesslich nicht um Moral, sondern um Geld. Albtraum hin oder her.

