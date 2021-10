Strassensperre in der St.-Alban-Anlage – Tiefbauamt sorgt für Parkplatz-Ärger Das Basler Baudepartement verhindert während Wochen die Zufahrt zu 40 Parkplätzen in der St.-Alban-Anlage. Die späte Orientierung über die Sperre führt zu Unmut. Seraina Graf

Die Sanierung der Sackgasse an der St.-Alban-Anlage ist bereits in vollem Gang. Der letzte Tag vor der Strassensperre wird noch bestmöglich ausgenützt – die Anwohnerin konnte ihr neues Sofa fast bis vor die Haustür transportieren.

Ab dieser Woche ist eine Sackgasse-Strasse in der St.-Alban-Anlage während dreier Arbeitswochen nicht befahrbar, weil der Strassenbelag erneuert wird. Dadurch können Anwohner und Mitarbeiterinnen der anliegenden internationalen Firma Jungbunzlauer die Parkplätze nicht mehr erreichen und müssen ihre Fahrzeuge andernorts abstellen. Dies führt zu langen Suchfahrten im Quartier nach Parkfeldern ausserhalb der blauen Zone.

Solche Umstände sind nicht aussergewöhnlich, wenn das Tiefbauamt eine Baustelle eröffnet. Ueli Brunner, Anwohner der St.-Alban-Anlage, stösst sich jedoch an der Kommunikation des Tiefbauamts. Das Amt liess die Anwohner via die Baufirma Gruner AG acht Tage zuvor über die Schliessung der Sackgasse orientieren. «Mit einem Zettel an der Tür wurden wir vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Stadt machte sich überhaupt keine Mühe, Lösungen für die entstehenden Parkprobleme zu finden», sagt Brunner. Da er in der Baubranche arbeite, brauche er sein Auto für den alltäglichen Arbeitsweg.

Betroffen sind auch 20 Mitarbeitende des Biotechnologie-Unternehmens Jungbunzlauer, deren Firmenparkplätze am Ende der Stichstrasse liegen. Den entstehenden Mehraufwand – die Parkplatzsuche und die anfallenden Extra-Parkgebühren – erachten sie zwar als mühsam, aber durchaus nachvollziehbar. Die Zeitdauer von fast drei Arbeitswochen für die Sanierung eines Strassenbelags stösst jedoch auf Unverständnis. In anderen Ländern würde eine solche Sanierung zügiger und kundenfreundlicher umgesetzt, heisst es in der Firma mit internationaler Erfahrung.

Brunner fügt den erwähnten Störfaktoren hinzu, dass die Ankündigung der Strassensperre zu kurzfristig erfolgt sei. Die Frist von einer Woche, um sich neu zu organisieren, findet Brunner nicht ausreichend. Das Tiefbauamt kontert im Mail-Verkehr: «Zu der jetzigen Jahreszeit können wir Arbeiten, welche witterungsabhängig sind, nicht Wochen im Voraus planen. Aus Erfahrung können wir sagen, dass Anwohner Informationen, welche zu früh verteilt werden, bis zum Baubeginn bereits vergessen haben.»

