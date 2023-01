Russen gedenken der im ostukrainischen Makijiwka getöteten Soldaten

Nach dem Tod zahlreicher russischer Soldaten bei einem ukrainischen Angriff in der Ostukraine haben Menschen in Russland am Dienstag bei einer seltenen öffentlichen Gedenkfeier ihre Trauer und Wut zum Ausdruck gebracht. Rund 200 Menschen legten Rosen und Kränze bei einer genehmigten Versammlung auf einem zentralen Platz in der Stadt Samara im Zentrum Russlands nieder, aus der einige der Soldaten stammten. Derweil kam in Russland Kritik an der Militärführung auf.

Angehörige gedenken der getöteten russischen Soldaten. Foto: Arden Arkman (AFP)

«Ich habe seit drei Tagen nicht geschlafen», sagte die Frau eines russischen Generals und Vorsitzende einer armeenahen Vereinigung bei der Gedenkveranstaltung in Samara. «Es ist sehr hart, es ist beängstigend. Aber wir lassen uns nicht brechen. Trauer verbindet.» Sie habe ihren Mann gebeten, die Opfer zu «rächen». «Wir werden den Feind gemeinsam vernichten. Uns bleibt keine andere Wah.»

Ein orthodoxer Priester betete und Soldaten gaben einen Salutschuss ab. Manche Teilnehmer hielten Fahnen der Partei Einiges Russland von Präsident Wladimir Putin in den Händen. Auch in anderen Städten der Region Samara gab es nach Berichten von örtlichen Medien ähnliche Veranstaltungen, etwa in Togliatti und in Sysran.

Bei einem ukrainischen Angriff im Osten der Ukraine sind nach Angaben Moskaus mindestens 63 russische Soldaten getötet worden: Bilder zeigen die zerstörte Unterkunft. Video: Tamedia

Moskau hatte am Montag nach einem ukrainischen Raketenangriff an Silvester den Tod von 63 Soldaten in der von Russland kontrollierten Stadt Makijiwka in der ostukrainischen Region Donezk eingeräumt. Die Ukraine, die die Verantwortung für den Angriff übernahm, gab eine deutlich höhere Zahl an getöteten Russen an. Die Verluste gehören zu den schwersten, die Russland bei einem einzigen Angriff seit Beginn der Offensive gegen die Ukraine im vergangenen Februar erlitten hat.

Das ist bisher über den Angriff in Makijiwka bekannt.