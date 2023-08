Privatjet in Russland abgestürzt – Prigoschin offenbar an Bord

Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, ist offenbar bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben gekommen. Wie die russische Luftfahrtbehörde Rosawiatsija am Mittwochabend unter Berufung auf die Fluggesellschaft mitteilte, befanden sich sowohl Prigoschin als auch sein Stellvertreter Dmitri Utkin «an Bord des Flugzeugs». Das Katastrophenschutzministerium in Moskau teilte mit, nach ersten Informationen seien alle zehn Insassen der Maschine ums Leben gekommen. Laut Rosawiatsija erfolgte der Flug «im Rahmen einer ordnungsgemäss erteilten Luftraumgenehmigung».

Zuvor hatten die russische Nachrichtenagenturen Tass, Ria Nowosti und Interfax unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde gemeldet, Prigoschins Name stehe auf der Passagierliste der Maschine, die am Mittwoch in der Region Twer zwischen Moskau und St. Petersburg abgestürzt sei.

Demnach war das Privatflugzeug in der Nähe des Dorfes Kujenkino in der Region Twer nordwestlich von Moskau abgestürzt. Die Maschine vom Typ Embraer Legacy 600 sollte von Moskau nach St. Petersburg fliegen, wo Prigoschins Firmen ihren Sitz haben.

Einsatzkräfte am Unglücksort in der Region Twer. Foto: Russian Investigative Commitee/ AFP

Einem von Ria Nowosti zitierten Leiter der Rettungsdienste zufolge wurden an der Absturzstelle bis zum Abend zunächst acht Leichen gefunden. Tass berichtete später von sieben geborgenen Leichen.

Sonderkommission eingesetzt

Auf mehreren angeblich mit der Wagner-Gruppe in Verbindung stehenden Telegram-Kanälen wurden Videos verbreitet, deren Echtheit die Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht verifizieren konnte. Sie zeigten brennende Trümmer auf einem Feld oder ein vom Himmel fallendes Flugzeug. Die Luftfahrtbehörde erklärte, dass sie eine Sonderkommission zur Untersuchung des Absturzes eingesetzt habe.

Dieses Video soll den Absturz der Maschine zeigen. Twitter

Laut Rosawiatsija gehörte das Flugzeug dem auf Geschäftstransporte spezialisierten Unternehmen MNT-Aero. Es sei eine Untersuchung wegen «Verletzung der Sicherheitsvorschriften für den Luftverkehr» eingeleitet worden, hiess es in einer Erklärung des Untersuchungskomitees.

Wagner-Gruppe: Gezielter Abschuss durch Russland

Telegram-Kanäle, die der Wagner-Gruppe nahestehen, behaupteten, die russische Luftabwehr habe das Flugzeug gezielt abgeschossen. Unabhängig überprüfen liess sich diese Angabe zunächst nicht. Die russische Luftfahrtbehörde kündigte eine Untersuchung an, dazu sollen auch die Blackbox-Aufzeichnungen der Maschine ausgewertet werden.

Grey Zone veröffentlichte auch ein Foto, welches das abgestürzte Flugzeug zeigen soll. Foto: Telegram/AFP

Auf dem Telegram-Kanal Grey Zone, den Priogoschin üblicherweise für seine Videos nutzte, hiess es, es seien zwei Flugzeuge der Privatarmee Wagner in der Luft gewesen. Das zweite habe auf dem Flug nach St. Petersburg kehrt gemacht und sei im Flughafen Ostafjewo südlich von Moskau gelandet. Grey Zone zog die Behördenversion in Zweifel, wonach Prigoschin auf der Passagierliste der ersten Maschine gestanden habe und getötet worden sei. «Wo Jewgeni Prigoschin letztlich war, dazu gibt es im Moment keine genauen Informationen», hiess es.

Putin äussert sich nicht

Kreml-Chef Putin äusserte sich zunächst nicht zu dem Flugzeugabsturz. Er hielt sich zu diesem Zeitpunkt zu einem Besuch im Südwesten Russlands an der Grenze zur Ukraine auf, um an den 80. Jahrestag der Schlacht von Kursk während des Zweiten Weltkrieges zu erinnern. Ohne den Absturz zu erwähnen, pries Putin auf einer Bühne die russischen Soldaten in der Ukraine, die «mit Mut und Entschlossenheit» kämpften.

Für den Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, war der aus Russland gemeldete Tod des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin seit dessen Meuterei gegen den Kreml im Juni absehbar. «Prigoschin hat in dem Moment, als er 200 Kilometer vor Moskau stehen blieb, sein eigenes Todesurteil unterschrieben», sagte Podoljak der «Bild»-Zeitung am Mittwochabend. «Der Aufstand von Prigoschin im Juni hat (Russlands Präsidenten Wladimir) Putin wirklich erschreckt» und habe absehbar zu Konsequenzen führen müssen, denn: «Putin verzeiht niemandem seine eigene Angst.»

Sollte sich die These bestätigen, dass der Absturz des Flugzeugs mit Prigoschin an Bord auf ein Mordkomplott zurückgehe, handele es sich um eine «demonstrative Beseitigung» und ein Signal Putins an die russischen Eliten» vor der Präsidentschaftswahl 2024. Damit hätte Moskau aus Sicht Podoljaks auch ein Signal an die eigene Armee gesendet, «dass es dort wirklich keine Helden gibt und dass jede Illoyalität mit dem Tod bestraft wird».

Die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja schrieb im Onlinedienst X (vormals Twitter), den «Verbrecher Prigoschin» werde in Belarus «niemand vermissen». Er sei «ein Mörder» gewesen und «sollte als solcher in Erinnerung bleiben». Zudem werde «sein Tod» womöglich «die Präsenz der Wagner-Gruppe in Belarus auflösen und die Bedrohung für unser Land und unsere Nachbarn verringern».

Biden nicht überrascht über Prigoschins Flugzeugabsturz

US-Präsident Joe Biden hat wenig überrascht auf den Flugzeugabsturz in Russland reagiert, bei dem der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin getötet worden sein soll. Er wisse nicht genau, was passiert sei, er sei aber nicht überrascht, sagte Biden am Mittwoch am Rande eines Urlaubsaufenthaltes im US-Bundesstaat Kalifornien.

Auf die Frage von Reportern, ob seiner Ansicht nach Russlands Präsident Wladimir Putin hinter dem Absturz stecke, sagte Biden: «Es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem Putin nicht steckt.» Er wisse aber nicht genug, um dies beantworten zu können.

Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Adrienne Watson, erklärte: «Wir haben gesehen, was (über den Absturz) berichtet wurde. Wenn es bestätigt wird, wäre es für niemanden eine Überraschung», erklärte

Video aus Afrika

Der Söldnerführer hatte sich zuletzt am Montag mit einem Video angeblich aus Afrika gemeldet. Prigoschin hatte die Söldnergruppe Wagner nach eigenen Angaben 2014 gegründet. Im Rahmen eines Aufstandes am 23. und 24. Juni hielten seine Kämpfer zunächst auf Moskau zu, bevor offenbar eine Einigung mit Präsident Wladimir Putin erzielt worden war. (SDA/AFP/SZ)