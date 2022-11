Rotblau weltweit – Thorsten Fink in Dubai entlassen Der ehemalige Trainer des FC Basel wird vom Al-Nasr SC bereits nach einem halben Jahr wieder freigestellt. Benjamin Schmidt

Thorsten Fink wurde in Dubai entlassen, verlässt den Verein aber «im Guten». Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Vereinigte Arabische Emirate

Erst im Mai dieses Jahres wurde Thorsten Fink Trainer des Al-Nasr SC. Dieser hatte Finks damaligem Arbeitgeber, dem FC Riga, sogar eine Ablösesumme bezahlt, um den Deutschen nach Dubai zu lotsen. Am Samstag wurde bekannt, dass Al-Nasr Fink nach nur knapp einem halben Jahr wieder freistellt. «Wir sind im Guten auseinandergegangen», betonte der 55-Jährige jedoch. «Wir haben zu wenig Punkte. Deshalb haben sich unsere Wege getrennt. Es ist ein toller Club, und es war eine schöne Zeit dort.» Für Fink war es bereits die siebte Trainerstation, seit er den FC Basel im Herbst 2011 verlassen hat.

England

Der Grossteil der Ex-FCB-Spieler, die mittlerweile in der Premier League aktiv sind, erlebte ein erfolgreiches Wochenende. Allen voran Mohamed Salah, der dem wankenden FC Liverpool mit einem Doppelpack quasi im Alleingang zu einem 2:1-Sieg bei Tottenham Hotspur verhalf.

Der Ägypter kommt nach einem holprigen Saisonstart immer besser in Fahrt, in 20 Pflichtspielen war er an 19 Treffern seiner Mannschaft direkt beteiligt. Da gerät auch sein Trainer Jürgen Klopp ins Schwärmen: «Wenn man in vier, fünf oder sechs Jahren auf seine Karriere zurückblicken wird, wird man ihn als einen der besten Stürmer in Erinnerung haben, die man je gesehen hat.»

In starker Form befindet sich auch Granit Xhaka, der durch einen 1:0-Sieg beim FC Chelsea die Tabellenführung mit Arsenal verteidigen konnte. Die sonst so kritische englische Presse betitelte Xhakas Auftritt als «brillant», und auch mit den eigenen Fans scheint der Captain der Schweizer Nationalmannschaft endlich seinen Frieden gefunden zu haben. Diese skandierten beim Interview des 30-Jährigen nach dem Spiel dessen Namen, worauf Xhaka sich in der Euphorie im Ton vergriff: «f***ing unbelievable», kommentiert er den Support seiner Anhänger.

Im direkten Duell standen sich Fabian Schär mit Newcastle United und Mohamed Elyounoussi mit dem FC Southampton gegenüber – mit dem besseren Ende für Schär. 4:1 gewannen seine Magpies, auch weil Elyounoussi beim Stand von 1:0 für die Gäste eine Riesenchance zum Ausgleich ungenutzt liess. Die Niederlage kostete seinen Trainer den Job, Southampton trennte sich nach der Partie von Ralph Hasenhüttl.

Deutschland

Lange hat er sie halten können, die Tabellenführung der Bundesliga. Nun musste er sie abgeben, Urs Fischer mit Union Berlin. Eine 0:5-Schlappe setzte es ab beim kriselnden Bayer Leverkusen, Branchenprimus Bayern München zog als Nutzniesser an den Eisernen vorbei. Als «Ohrfeige» bezeichnete Trainer Fischer die Niederlage, als «Jugendfussball» die Leistung seiner Mannschaft, die unter seiner Regie zuletzt im Februar 2020 in dieser Höhe verlor.

Frankreich

Bereits seit geraumer Zeit ist klar: Breel Embolo befindet sich in WM-Form. Am Wochenende untermauerte der Stürmer der AS Monaco dies aufs Neue: Gegen Angers erzielte er sein sechstes Ligator, es war sein viertes in der Meisterschaft in den letzten fünf Spielen.

Griechenland

Zehn Siege in zehn Spielen in der Meisterschaft – eine perfekte Serie von Panathinaikos Athen, die im Derby gegen Olympiakos Piräus am Wochenende nun gerissen ist. Dass es für den Tabellenführer überhaupt noch zu einem Punktgewinn reichte, war Andraz Sporar zu verdanken, der vom Elfmeterpunkt in der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich traf und Verfolger AEK Athen so auf sechs Zähler Abstand halten konnte.

Österreich

Gegen den Wolfsberger AC erzielte Noah Okafor am Wochenende seinen siebten Treffer in der Liga. Insgesamt steht der Binninger in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bei zehn Toren und zwei Assists in 20 Pflichtspielen. Naheliegend also, dass namhafte europäische Topclubs Interesse am 22-Jährigen bekundet haben. Besonders interessiert sollen der FC Arsenal sowie die AC Milan sein, die für eine Verpflichtung allerdings rund 30 bis 35 Millionen Euro hinblättern müssten.

Argentinien

Acht Rote Karten, zwei Gelb-Rote Karten und ein Spielabbruch. So lautet die Bilanz beim Final der Trofeo de Campeones zwischen den Boca Juniors und dem Racing Club. Am Ursprung der Eskalation auf dem Rasen lag der provokante Jubel von Carlos Alcaraz, der nach seinem Führungstreffer zum 2:1 kurz vor Ende der Verlängerung provokant vor den Boca-Fans gejubelt hatte.

Unter den Spielern, die darauf handgreiflich und des Feldes verwiesen wurden, befand sich auch Carlos Zambrano, der zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon längst ausgewechselt worden war. Da Boca nur noch fünf Spieler auf dem Feld hatte, musste die Partie abgebrochen werden, und Racing wurde zum Sieger der Partie erklärt, die mit dem europäischen Format des Aufeinandertreffens zwischen nationalem Meister und Pokalsieger vergleichbar ist.

Australien

Letzte Saison noch als Meister gefeiert, ist Leo Lacroix mit Western United miserabel in die Saison gestartet. Mit nur einem Punkt aus fünf Spielen steht der Verein aus Melbourne am Ende der Tabelle. Bezeichnend für die Negativserie, in der sich der Club aktuell befindet, steht die 2:4-Niederlage gegen Adelaide vom Wochenende, in der Lacroix zu allem Übel auch noch ein Eigentor unterlief.



Fehler gefunden?Jetzt melden.