Ein Fuchs: Thomi Jourdan. Foto: Dominik Plüss

Eines ist klar: Wer die Social-Media-Kanäle des Baselbieters Thomi Jourdan (EVP) abonniert, bekommt viel geboten. Für einen Regierungsrat (auch einen frisch gewählten) überdurchschnittlich viel, sodass man es ihm fast ein wenig zu sehr anmerkt, wie toll er es findet, jetzt Exekutivmitglied zu sein.

Oft in die Kamera lächelnd, veröffentlicht der eloquente Muttenzer mehrmals in der Woche Beiträge auf Facebook, Instagram oder Tiktok; da ein hübsches Foto aus den Ferien, dort ein aufwendig produziertes Video, unlängst sogar ein Interview mit dem Nationalratspräsidenten Martin Candinas (Mitte, GR), der auf Besuch bei den Basler Rheinhäfen war.

Die Auftritte sind verblüffend professionell – besagtes Gespräch mit dem Nationalrat führte er mit Mikrofon, und anfangs baute er ein kleines, zusammengeschnittenes Vorspannfilmchen ein. Für Technikbanausen ein Ding der Unmöglichkeit.

Jourdan aber gibt sich fortschrittlich, modern, digital versiert. Klar: Die Digitalisierung der Demokratie schreitet unaufhaltsam voran, da darf sich keiner rausnehmen. Doch die eher eitle Politiker-Inszenierung im Internet sagt dem Muttenzer mehr zu als anderen, sie trifft seinen Geschmack.

Oft zeigt er sich in den sozialen Medien mit Krawatte, staatsmännisch-erhaben. Teils mit offenem Hemd, lässig. Manche würden wohl entgegnen: auch ein bisschen clownesk, eines Regierenden unwürdig, oder einfach: völlig übertrieben.

Das Onlineportal «Bajour» meinte einst, vom Aussehen her könne man ihn für einen Fernsehmoderator halten …

Stimmt.

Nun, wir versuchen hier bekanntlich ja, keine billige Stilkritik zu machen. Gleichwohl darf man kritisch anmerken, ob es denn die Aufgabe eines gewählten Regierungsrats sei, sich weiterhin derart aktiv und plakativ in den sozialen Medien zu engagieren. Während andere Politiker ihre Kanäle ausschliesslich für den Wahlkampf nutzen, bastelt Jourdan munter weiter an seiner PR-Parallelwelt.

Er möchte «der Thomi bleiben»

Er erklärt, dass er trotz seiner neuen Aufgabe «der Thomi bleiben möchte» und es weiterhin «auf seine Art» machen will. Gleichzeitig beteuert er, den ganzen Internetauftritt einzig und allein privat zu regeln.

Zuspruch erhält der Muttenzer vom renommierten Politologen und Co-Leiter des Meinungsforschungsinstituts GFS Bern, Lukas Golder. Er sagte kürzlich in der BaZ: «Nur Bisherige, also bereits bekannte und profilierte Politiker, können sagen: Unsere Instrumente sind genügend. Alle anderen, die ihre Strahlkraft verbessern und ihr Netzwerk vergrössern wollen, also die Aufsteiger, müssen die sozialen Medien als wichtigen Teil ihrer Strategie verstehen. Heute ist das zwingend.»

Polit-Influencer Jourdan ist zwar schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr. Dennoch verspricht ihm sein Auftritt Erfolg. Was anerkannt werden muss, selbst wenn man die Social-Media-Aktivitäten des Baselbieters tadelt.

Seine Strategie funktioniert. Im Regierungswahlkampf nahm er den Kampf gegen die politische Follower- und Like-Flaute als einer der wenigen an. Und hat ihn wohl gewonnen, was sich in seiner überraschenden Wahl vom Februar bestätigt.

Jetzt ist jedoch fertig Wahlkampf, fertig Profilschärfung. Jetzt muss geliefert werden. Die (richtigen) Journalisten warten noch auf seine ersten stilprägenden Momente als Regierungsrat.

Benjamin Wirth ist Journalist und Autor. Seit 2019 publiziert er Beiträge in der BaZ. Mehr Infos @beniwirth

