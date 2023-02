Baselbieter Regierungswahlen – Thomi Jourdan gelingt der Coup – SVP nicht mehr in der Regierung Der Regierungskandidat der Kleinstpartei EVP schlägt SVPlerin Sandra Sollberger und macht die Rechtsbürgerlichen zur Oppositionspartei. Alle Bisherigen werden gewählt. Leif Simonsen

Wird für einen guten Wahlkampf belohnt: Thomi Jourdan (EVP). Foto: Nicole Pont

Die Geschichte des Tages schreibt Thomi Jourdan. Als erster EVPler schafft der Muttenzer den Einzug in eine Kantonsregierung – das steht nach 85 von 86 ausgezählten Baselbieter Gemeinden fest, Jourdan liegt uneinholbar vorne.

Als grosse Überraschung darf seine Wahl in die Baselbieter Regierung nicht bezeichnet werden. Seine anfänglich favorisierte Kontrahentin Sandra Sollberger (SVP) hatte im Wahlkampf keine gute Figur gemacht – ja diesen in weiten Teilen gar gemieden. Jourdan hingegen war allgegenwärtig. Auf Plakaten, Podien und in den Medien.

Schon früh an diesem Wahlsonntag konzentrieren sich die Augen auf den Zweikampf zwischen Thomi Jourdan und Sandra Sollberger. Im Verlauf des Nachmittags tröpfeln immer wieder Resultate ein, die aus SVP-Sicht besorgniserregend sein müssen.

Selbst im (heimischen) Oberbaselbiet muss Sollberger ziemlich heftige Niederlagen einstecken. In Sissach beispielsweise erreicht sie knapp hundert Stimmen weniger als der EVP-Kandidat (und lässt nur GLPler Manuel Ballmer hinter sich). Enttäuschend ihr Abschneiden auch in Reigoldswil, wo sie hinter Jourdan Zweitletzte wurde. Die wohl bitterste Niederlage muss Sollberger in ihrem Wohnort Liestal hinnehmen, wo sie den letzten Platz belegt.

Einen verhältnismässig geruhsamen Tag verbringen die Bisherigen. Finanzdirektor Anton Lauber (Mitte) fährt einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg ein, ebenfalls souverän ist die Wahl des Baudirektors Isaac Reber (Grüne), von Bildungsdirektorin Monica Gschwind (FDP) sowie der Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer (SP).

