Geld verdienen mit der ZAK

Im Zeugen und Juristen – in der Person Michel Rohrer schlechthin – kommt die enge Verbandelung der Wirtschaftskammer und der Zentralen Arbeitsmarktkontrolle (ZAK) zum Ausdruck. Er bezeichnet die ZAK als leere Hülle. Alles – vom Bleistift bis zum Personal – sei an die ZAK vermietet worden. Die Wirtschaftskammer habe das Interesse gehabt, die Schwarzarbeitskontrolle selber durchzuführen. Man könne Geld damit verdienen. Es habe Margen auf alles gegeben. Das Konstrukt gebe Spielräume in der Gestaltung der Kontrolle im Arbeitsmarkt – man habe etwa das einheimische Gewerbe besser fördern und die ausländischen Unternehmen stärker kontrollieren können.