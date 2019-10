Überraschung im Allschwiler Gemeinderat

Er sei sich bewusst, dass ein Rücktritt so kurz vor Ende der Legislaturperiode «nicht sexy» sei, sagte Pfaff gegenüber dem Einwohnerrat. Wie es mit der Vakanz weitergeht, ist noch nicht geklärt. Würde möglichst schnell eine Ersatzwahl vorgenommen, so hätte dies zur Folge, dass sich der oder die Neue bereits im Februar im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen erneut einer Wahl stellen müsste.

Prominenter Interessent

Mit dem Landrat und langjährigen Einwohnerrat Andreas Bammatter bekundet ein politisches Schwergewicht Interesse am Gemeinderatsamt. Der SP-Mann, der für den Nationalrat kandidiert, will aber zunächst die Eidgenössischen Wahlen am Sonntag abwarten, bevor er sich zu einer Kandidatur für den Gemeinderat äussert.

Für die verbleibenden Gemeinderatsmitglieder bedeutet der Rücktritt mehr Arbeit, insbesondere für den Stellvertreter. Mit den Ressorts Steuern, Schulen sowie Kinder- und Erwachsenenschutz gehört Pfaffs Zuständigkeitsbereich zu jenen, in denen besonders viel läuft.

Spielplatzstrategie gefordert

Dazu kommt die zusätzliche Arbeit, die der Einwohnerrat dem Gemeinderat respektive der Verwaltung bescherte, indem er – gegen den Willen der Exekutive – mehrere Postulate überwies. Vergeblich hatte der Gemeinderat damit argumentiert, dass er in der jeweiligen Angelegenheit bereits aktiv sei und das Postulat eigentlich überflüssig sei.

Überwiesen hat der Einwohnerrat mit 24 Ja- gegen 7 Neinstimmen ein Postulat von Andreas Lavicka und Etienne Winter (beide SP), das den Gemeinderat darum bittet, gestützt auf das Freiraumkonzept eine Spielplatzstrategie samt Umsetzungsplanung vorzulegen.