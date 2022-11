Revival von «Wetten, dass..?» – Thomas Gottschalk ist zurück – und die Zehennägel stellen sich auf Das schleppende Revival von «Wetten, dass..?» mit Thomas Gottschalk bot Wackelpudding, Gänsehaut und Robbie Williams. Marlene Knobloch

Goodbye: Der britische Popstar Robbie Williams verabschiedet sich mit Thomas Gottschalk vom Publikum. Nach dem erfolgreichen Comeback im November 2021 gab es auch dieses Jahr eine Wiederauflage der legendären ZDF-Samstagabendshow. Foto: Keystone

Nach einer halben Stunde ist er da, der komplette Nullerjahre-Schock. An diesem Samstagabend schreitet Robbie Williams – «Mega-Star Robbie Williams» – mit Glitzeranzug und Geigen zu «Angels» die Treppen hinauf, vorbei an Zuschauerreihen, teilt das weisse Meer aus Handylichtern, klatscht Hände ab, streicht singend mit seinen Star-Fingern über Strickjacken und C&A-Sakkos, legt den Arm grosszügig um einen Bub, der gar nicht daran denkt, in Ohnmacht zu fallen, sondern konzentriert die Berührung ins Internet transferiert.