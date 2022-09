17 Songs von Basler Promis – Thomas Dürr Thomas Dürr ist vielleicht der letzte überregional agierende Event-Veranstalter in Basel. Der Gründer und Chef von Act Entertainment präsentiert hier seine Playlist für die BaZ. Nick Joyce

Thomas Dürr hat jahrelange Erfahrung im Konzert-Business – und ist umtriebig wie eh und je. Foto: Tobias Sutter

Nicht umsonst sagt Thomas Dürr, Jahrgang 1967, von sich, dass er einer der umtriebigsten Veranstalter in der Schweizer Event-Branche ist. Tatsächlich hat Dürr seit der Gründung seiner Agentur Act Entertainment 1993 alles von Grosskonzerten mit Beyoncé und Coldplay über Musical-Gastspiele mit «West Side Story» und «Grease» bis hin zu Comedy-Abenden organisiert. In den Medien spricht er sich vehement gegen den Umbau des Kleinbasler Musical-Theaters in ein Hallenbad aus. Würde dies geschehen, sagt Dürr, würde Act Entertainment wie die Swiss Indoors aus Basel vertrieben. Dann gäbe es für ihn hier zu wenig Arbeit. Über seine Playlist schreibt Thomas Dürr: «Meine Music Auswahl zeigt, dass es in den letzten Jahren nur wenige sehr bewegende neue Songs gab. Das ist ein Problem der Musikbranche, die leider zur Industrie verkommen ist.»