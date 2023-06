Ersatz für Zeqiri gefunden – Thierno Barry dürfte der FCB-Stürmer Nummer 1 werden Der gross gewachsene Franzose wird offenbar am Montag in Basel zum Medizincheck erwartet. In der zweithöchsten belgischen Liga hat der 20-Jährige 20 Saisontore erzielt. Oliver Gut

Soll nicht nur gross, sondern auch schnell sein: Thierno Barry. Foto: Belga Mag (Getty Images / AFP)

Während die Offizialisierung des Transfers von Andy Diouf zum RC Lens noch auf sich warten lässt, dürfte der FC Basel seinen neuen Stürmer Nummer 1 gefunden haben. Jedenfalls dann, wenn auf den letzten Metern der Verpflichtung alles glatt läuft. Er heisst Thierno Barry und soll gemäss Informationen dieser Zeitung, die sich mit Angaben in belgischen Medien decken, am Montag zum Medizincheck in Basel erwartet werden.

Es bedeutet nichts anderes, als dass die Verhandlungen zwischen allen Parteien mehr oder minder abgeschlossen sind. Sich der FCB also nicht nur mit Barry, sondern auch mit dessen bisherigem Club weitestgehend einig ist. Das ist der SK Beveren, welcher der zweithöchsten belgischen Liga angehört und von dem es in dessen Heimat heisst, er werde für Barry die Rekord-Ablösesumme für diese Spielklasse einstreichen: knapp drei Millionen Euro nämlich.

Selbst dann, wenn die Summe etwas zu hoch gegriffen sein sollte, so darf von einer für FCB-Verhältnisse stattlichen Ablöse ausgegangen werden. Es ist dies gleichzeitig Hinweis darauf, wie hoch die Basler das Potenzial des 20-jährigen Franzosen einschätzen, der in der abgelaufenen Saison mit 20 Toren in 31 Meisterschaftsspielen den ligaweiten Bestwert lieferte und aufgrund seines Alters entsprechend hat aufhorchen lassen.

Entsprechend soll der FC Basel beim Werben um Barrys Dienste auf einige Konkurrenz gestossen sein. Zwischenzeitlich war zu vernehmen, dass sich sogar Clubs aus der 1. deutschen Bundesliga mit dem athletischen Torjäger befassen. Schliesslich soll der junge Mann nicht nur stark im Kopfballspiel sein, sondern trotz seiner imposanten Grösse einiges an Speed und Technik mitbringen.

Wer sich auf Youtube den Zusammenschnitt all seiner Tore anschaut, der kommt zumindest nicht auf eine gegenteilige Idee. Sondern hat das Gefühl, dass dem FC Basel auf der Suche nach Ersatz für Andi Zeqiri ein Coup gelungen sein könnte. Und dass da wieder ein Spieler zum Kader stösst, der sich rasch zu einer Attraktion samt damit verbundener Marktwertsteigerung entwickeln könnte.

Nun: Vorerst regiert der Konjunktiv bei diesen Sätzen. Dass die Verteidiger der Schweizer Super League es für Barry schwerer machen, sich erfolgreich durchzusetzen, muss angenommen werden. Und auch, dass der junge Stürmer, der beim SC Toulon ausgebildet wurde und via Sochaux den Weg zu Beveren fand, eine gewisse Anlaufzeit braucht, um sich an einem neuen Ort und in einer neuen Liga zurechtzufinden.

Aber klar ist auch: Der FC Basel wird keinen Spieler für so viel Geld verpflichten, damit sich dieser hintanstellen und gedulden soll. Sondern damit er jene Tore schiesst, die dem Club Siege und Punkte bringen. Dann, wenn für Thierno Barry und den FCB auf den letzten Metern alles glatt läuft.

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

