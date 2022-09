Zum 799. Jubiläum – Therwil feiert mit DJ Antoine, einem Schmied und einem Ziegenkampf Auch an diesem Wochenende wird in der Region Basel kräftig gefeiert. Neben dem 799. Jubiläum der Therwiler fanden auch das Mondfest und der europäische Tag des Denkmals statt. Andrea Schuhmacher

Am Freitagabend legte DJ Antoine am Dorffest in Therwil auf. Foto: Dominik Plüss

Wild muss es am Freitagabend in Therwil zu- und hergegangen sein: Mindestens fünfmal sei die Ambulanz gerufen worden, gefeiert wurde bis halb drei Uhr nachts. Das erzählen Samariter der BaZ beim Besuch auf dem Festgelände am nächsten Tag. Therwil zelebriert an diesem Wochenende sein 799. Jubiläum. Der Auftritt von DJ Antoine am Freitag auf der Open-Air-Bühne war mit grosser Vorfreude erwartet worden. Er zog Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region an. Für Therwiler war es ein spezielles Erlebnis, den internationalen Star hinter ihrem Schulhaus auftreten zu sehen.