«Donnschtig-Jass» – Therwil feiert das Jassen, Baselbieter Helden und sich selbst Über 3600 Menschen kamen zum «Donnschtig-Jass» nach Therwil. Der Dorfkern platzte aus allen Nähten. Tobias Gfeller

Von links: Rainer Maria Salzgeber, Marco Streller, Benjamin Huggel, Valentin Stocker. Foto: Pino Covino

Gleich dreimal musste der Trailer, bei dem der Geltenkinder Sänger Baschi mit Moderator Rainer Maria Salzgeber herumscherzte und den Ball den FCB-Legenden Marco Streller, Benjamin Huggel und Valentin Stocker zuspielen sollte, wiederholt werden. Immer wieder liefen Personen vor der Kamera durch.

Die Verantwortlichen vom SRF hatte alle Mühe, die Zuschauerinnen und Zuschauer im Zaun zu halten. Über 3600 Menschen sind aus der Region in den Therwiler Dorfkern gekommen, um bei der Live-Sendung «Donnschtig-Jass» vor Ort dabei zu sein.

Schon früh zeigte sich, dass der lang gezogene Festperimeter sowohl für das Produktionsteam als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Herausforderung darstellt. «Der Platz ist schon sehr verzettelt», meinte eine SRF-Mitarbeiterin vor Sendungsbeginn. Ein Grossteil der Besucherinnen und Besucher vor Ort hatte keinen direkten Blick auf das Jasszelt und die Bühne, auf der neben Lokalmatador Baschi auch Schlagersängerin Linda Fäh auftrat.

Viele Lacher und Tipps zur Live-Sendung

Die meisten verfolgten die Sendung deshalb auf den zahlreich aufgestellten Bildschirmen. Die erfahrenen Fernsehmacherinnen- und Macher rückten Therwil trotz der schwierigen Voraussetzungen ins beste Schaufensterlicht in die mehrere hunderttausend Schweizer Fernsehstuben.

Zu Beginn begrüsste das Moderationsduo Rainer Maria Salzgeber und Stefan Büsser das Fernsehpublikum stehend aus dem Mühlebach und sorgten vor Ort schon für die nächsten Lacher, nachdem Comedian Stefan «Büssi» Büsser zuvor das altersmässig sehr durchmischte Publikum schon in Stimmung gebracht hatte.



Das Interesse an der Live-Sendung war gross. Foto: Pino Covino

Neben den drei FCB-Legenden schaffte es vor allem Sänger Baschi, das Therwiler Publikum abzuholen. Während den Gesprächen mit den Gästen und den Jassrunden sollte es auf dem Platz möglichst still sein, sagte Stefan Büsser der für ihn typischen Art, die Leute auf die wichtigsten Regeln einer Live-Sendung aufmerksam zu machen.

Wer mal aufs Klo muss, müsse es laufen lassen, meinte Büsser als Hinweis darauf, dass möglichst wenig herumgelaufen werden soll. Und die Finger sollte man nicht in irgendwelche Körperöffnungen stecken, sonst könnte es am nächsten Tag am Arbeitsplatz blöde Sprüche hageln.

«Wir haben ja gar kein Hotel»

Petrus stand Therwil an diesem wunderschönen Sommerabend zur Seite. Es war dies der einzige Aspekt, den das lokale Organisationskomitee nicht planen konnte. Dieses lud zwei Stunden vor Sendungsbeginn Prominente und Anwohnerinnen und Anwohner zum Apéro. Gemeindepräsident Stefan Gschwind bedankte sich in seiner Ansprache ausführlich bei jenen, die in den Tagen rund um die Sendung Umtriebe, vor allem, was das Erreichen ihrer Liegenschaft angeht, in Kauf nehmen mussten.

Während Monaten bereiteten sich die Gemeinden Therwil und Aesch gemeinsam auf diesen Abend vor. Nachdem der letzte Stich vor einer Woche gezählt war, blieb beim unterlegenen Aesch die Enttäuschung zurück und für Therwil begann noch am gleichen Abend in der Innerschweiz die konkrete Planung, verriet Therwils OK-Präsident und Gemeindeverwalter Eduard Löw. Bereits am Montag begann das SRF mit den Aufbauarbeiten.

Linda Fäh (Bildmitte). Foto: Pino Covino

Gemeindepräsident Stefan Gschwind freute sich, dass sich Therwil vor einem grossen Publikum präsentieren kann. «Wir wollen zeigen, dass wir ein schönes Dorfleben haben. Es ist für eine Agglomerationsgemeinde wie Therwil auch eine Chance, zu zeigen, dass wir hier auch volkloristische Traditionen pflegen. Es tut der Region gut, dass man dies in der Schweiz auch wahrnimmt.» Touristisch werde der Donnschtig-Jass Therwil nicht viel bringen, fügte Gschwind lachend an. «Wir haben ja gar kein Hotel.»

Aesch feierte mit

Derweil das Leimental jubelte, trauerte das Birseck mit Aesch. Das Tal der Tränen sei durchschritten, beschwichtigte Aeschs Gemeindeverwalter Roman Cueni, der dort das lokale Organisationskomitee präsidierte. «Jetzt wird mit Therwil gefeiert.» Unzählige freiwillige Helferinnen und Helfer aus Aesch machten das Fest in Therwil erst möglich. Umgekehrt wäre es gleich gewesen.

In Erinnerung bleiben wird Therwil nach dem «Donnschtig-Jass» nicht als Tourismusort, aber als Dorf mit einem wunderschönen Ortskern, das weiss, wie man Feste feiert. Als Baschi am Schluss seinen Hit «Bring En Hei» sang, gab es kein Halten mehr.



Baschi begeisterte das Publikum. Foto: Pino Covino

