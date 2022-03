Architektur in Zürich - Therapie im Denkmal

Es war eine Herausforderung, die teils sehr schweren Gerätschaften in den Obergeschossen des historischen Gebäudes in Zürich zu platzieren.

Herr Hildebrand, worin liegt das Besondere an dieser Bauaufgabe?

Unsere Bauherrin Nilofar Niazi, die Gründerin von Nextherapy, hatte eine klare Vision für das Neuro-Rehabilitationszentrum: Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung sollen nicht am Rande, sondern mitten in der Stadt in den schönsten Räumen therapiert werden. Dieser inklusive Ansatz, der das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellt, war der Ausgangspunkt für unser Projekt. Daraus entstand die Herausforderung, die tonnenschweren Roboter in den Obergeschossen des denkmalgeschützten Gebäudes zu platzieren, die vielen technischen und therapeutischen Aspekte zu beachten und gleichzeitig eine leichte und offene Atmosphäre zu schaffen.