Nach Mord in Binningen – Therapie erfolglos: 46-jähriger Gewalttäter wird verwahrt Das Bundesgericht wies die Beschwerde des Mannes, der vor 19 Jahren in Binningen einen Wirt erschossen hatte, ab. Die Gutachter gehen von einer hohen Rückfallgefahr aus.

Das Kantonsgericht Baselland verurteilte den Mann 2005 wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und versuchter schwerer Körperverletzung zu acht Jahren Zuchthaus. Jetzt wird er endgültig verwahrt. Keystone: EQ Images

Ein heute 46-jähriger Mann, der 2002 zusammen mit einem Mittäter in Binningen einen Wirt niederschossen hatte, wird verwahrt. Das Bundesgericht hat die Beschwerde des Mannes abgewiesen. Die Gutachter gehen von einer hohen Rückfallgefahr aus.

Das Bundesgericht folgt in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil dem Entscheid des Kantonsgerichts Baselland. Dieses war aufgrund zweier Gutachten zum Schluss gelangt, dass trotz jahrelanger Therapie ein hohes Risiko für weitere Gewaltdelikte bestehe. In beiden Gutachten gehen die Sachverständigen von einer schweren Persönlichkeitsstörung aus.

Das Kantonsgericht Baselland verurteilte den Mann 2005 wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und versuchter schwerer Körperverletzung zu acht Jahren Zuchthaus. Die Verbüssung der Strafe wurde jedoch aufgeschoben, und der Mann wurde in eine Heil- und Pflegeanstalt eingewiesen.

Schwere Vorstrafe

Bereits zuvor war der Verurteilte wegen schwerer Gewaltstraftaten verurteilt worden. 1997 hatte er mehrfach auf den Türsteher einer Disco geschossen. Dafür wurde er wegen versuchter vorsätzlicher Tötung, mehrfacher Gefährdung des Lebens und weiterer Delikte zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt.

Nach der bedingten Entlassung Ende 2016 rutschte der Mann bald wieder in das alte Milieu ab, wie aus dem Urteil des Bundesgericht hervorgeht. Die Polizei fand in seiner Wohnung eine Waffe und Munition. Als er 2017 in Basel-Stadt von der Polizei angehalten wurde, hatte er fast 50 Gramm Kokain bei sich. (Urteil 6B_1427/2020 vom 28.6.2021)

bwi/SDA

