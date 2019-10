Theater, Krieg und täglich vier Eier

Der 48-jährige Mann steht in meinem Garten im Kleinbasel. Links und rechts hat er einen Besen in der Hand und bewegt sich langsam auf vier aufgeschreckte Damen zu. Liebe Leserinnen und Leser, lernen Sie Klaus Brömmelmeier kennen, er ist neu Schauspieler am Theater Basel. Die Performance im Garten – geben wir ihr den Namen «die Vogelscheuche» – hat jedoch nichts mit seinem Beruf zu tun. Klaus ist mein Nachbar. Wir sind drei Familien, die seit 14 Monaten vier Hühner im gemeinsamen Garten halten. Klaus ist klar der Strippenzieher, oder, wenns sein muss, die Vogelscheuche. Winni, Fanni, Trixi und Henni verstehen auf jeden Fall sofort. Widerwillig, aber doch prompt hüpfen die Legehennen in ihr eingezäuntes 60-Quadratmeter-Gehege.