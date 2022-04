Wiederaufnahme im Cheesmeyer – Theater in Sissacher Treppenhäusern und Abstellkammern Da die positive Resonanz gross war, kehrt das Projekt «CHEESMEYER – Ein Haus zwischen den Zeiten» für drei Maiwochenenden zurück. Die Spielstätte war jüngst wegen Missachtung der Covid-Kontrollpflicht in den Schlagzeilen. Karoline Edrich

Das Theaterprojekt war bereits letzten Herbst in der Traditionsbeiz Cheesmeyer zu sehen. Bild: zvg

Das Kulturprojekt «CHEESMEYER - Ein Haus zwischen den Zeiten» wird wiederaufgenommen. Bereits letzten Herbst war der Theaterparkours im ehemaligen Kaufhaus und der heutigen Sissacher Traditionsbeiz Cheesmeyer zu sehen. Er erhielt viel positive Resonanz. Für alle, die das Theaterprojekt verpasst haben, gibt es jetzt die erneute Chance: Neugierige Besucherinnen und Besucher können während den ersten drei Maiwochenenden mehr über die Geschichte des traditionsträchtigen Hauses erfahren.

Und die hat es in sich. Das 1901 erbaute Jugendstilgebäude war damals das erste Warenhaus des Kantons Basel-Landschaft. Über alle vier Stockwerke – inklusive Dachboden – veranstaltet die Theatergruppe «Texte und Töne» nun erneut einen interdisziplinären Parkour: In Zimmern, Treppenhäusern und Abstellkammern sind Theatervorführungen, Installationen, Chorkonzerte, Führungen und vieles mehr zu sehen.

Vorrübergehende Zwangsschliessung

Die heutige Beiz Cheesmeyer war letzten Winter wegen Missachtung der Zertifikats-Kontrollpflicht in den Schlagzeilen. Unter Massnahmen-Kritikern war der Gastrobetrieb ein echter Geheimtipp, da dieser offen kommunizierte, weiterhin für alle Menschen geöffnet zu haben. Nachdem die Behörden immer wieder Druck auf das Lokal ausgeübt hatten, musste dieses schlussendlich vorübergehend schliessen.

Jetzt ist wieder Leben im Traditions-Lokal. «Das Warenhaus wird zu dem, was es schon immer war, was es heute ist und in Zukunft werden könnte: einem Ort der Begegnung für alle», schreiben die Organisatoren des Theaterprojekts.

