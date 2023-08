Bitte recht freundlich! Selbst am Unort Centralbahnplatz kann man fröhliche Selfies machen. Foto: Dominik Plüss

Es ist wieder so weit: Wir haben Tourismus-Hochsaison – und ich schäme mich. Ja, ich schäme mich wirklich für Basel. Es tut mir leid. Wenn ich mit dem 50er-Bus Gäste aus aller Welt am Flughafen abhole, getraue ich mich manchmal fast nicht, sie am Bahnhof SBB aussteigen zu lassen. Die Pöbeleien, das Geschreie, die Schlägereien und, und, und … Ich muss ehrlich sagen, manchmal wünschte ich mir, die erste Tür meines Busses blockieren zu dürfen, wie in der Corona-Zeit. Aber gut, viele Touristen sind halt froh, den Busfahrer oder die Busfahrerin etwas fragen zu können.