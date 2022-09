Staatsbegräbnis der Queen – The Last Goodbye: Szenen aus dem in Trauer vereinten Königreich Ob in Parks, Kinos, Pubs oder auf den Strassen, die Menschen verabschieden sich von Elizabeth II. und wissen sehr genau, dass von jetzt an vieles anders sein wird. Michael Neudecker aus London

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Die letzte Reise: Queen Elizabeth II. wurde mit einer Trauerfeier in der Westminster Abbey verabschiedet. Video: Tamedia

Unter all den zahllosen Menschen, die in den vergangenen elf Tagen die Lage der Nation besprachen, waren auch viele Historiker. In der geschichtlichen Einordnung von Queen Elizabeth II ging es immer wieder um ihren Einfluss auf die Fernsehgeschichte, ihre Krönung 1953 verfolgten etwas mehr als zehn Millionen Britinnen und Briten an den damals noch neuen Fernsehgeräten. Die Krönung von Elizabeth II. war das erste grosse TV-Ereignis der britischen Geschichte, und gängige Meinung ist, dass ihre Beerdigung nun auch das letzte gewesen sein könnte. Es gibt ja längst andere Möglichkeiten, als den Fernseher anzuschalten.