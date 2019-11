Jedes dritte Brustimplantat muss raus

Tausende Frauen lassen sich in der Schweiz jedes Jahr Brustimplantate einsetzen. Die Jüngsten unter ihnen sind noch nicht 20Jahre alt. Dabei ist vielen Frauen nicht klar, worauf sie sich da einlassen.

Zurzeit laufen in den USA Sammelklagen gegen den Hersteller Allergan, weil der Verdacht besteht, dass ein bestimmter Implantat-Typ einen seltenen Krebs erzeugen kann. Bei der Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic gibt es bisher vier gemeldete Fälle, in Europa rund 300. In Facebook-Gruppen in den USA und Europa klagen immer mehr Frauen, dass sie auch mit anderen Typen Beschwerden haben und vor der Operation die Risiken nicht kannten.