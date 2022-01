Zwei neue Thai-Restaurants beim Aeschenplatz – Thai Square und Boo planen Ableger in nächster Nähe zueinander Zwei Gastrolokale bauen ihre Präsenz in Basel aus und werden bald zwischen Bankverein und Aeschenplatz um Gäste buhlen. Womit können diese künftig rechnen? Julia Gisi

An der Aeschenvorstadt 55 soll in gut zwei Wochen die dritte Boo-Filiale eröffnet werden. Foto: Pino Covino

Seit einigen Monaten prangt nun schon ein vielversprechender Schriftzug an den noch verschlossenen Türen der Aeschenvorstadt 55: «Boo – coming soon». Wie das Plakat verheisst, soll hier, wo einst Stripped Pizza seine Gäste empfing, bald eine weitere Filiale des Thai-Lokals Boo eröffnet werden. Nach den Standorten an der Klybeckstrasse und am Messeplatz ist es die dritte, aber die erste im Grossbasel.