Groove Now Blues Festival – Texas Blues Guitar Summit featuring Anson Funderburgh, Mike Morgan, The Nightcats & Lisa Andersen

Anson Funderburgh und MikeMorgan ZVG

Anson Funderburgh ist eine lebende Legende. Seit 50 Jahren ist er einer der wichtigsten Vertreter des Texas-Blues. Er wird neben Jimmie Vaughan als bester Gitarrist im Bereich Texas-Blues bezeichnet. Mike Morgan, ist ebenfalls seit Jahrzehnten eine feste Grösse in der Bluesszene in Texas. Zusammen mit Musikern von Rick Estrin & The Nightcats sowie der wunderbaren Sängerin Lisa Leuschner Andersen haben die Musiker ein Programm zusammengestellt, das es so überhaupt noch nie gab. Für Blues-Fans ein absolutes Muss!

Anson Funderburgh, geboren in Plano, Texas, beginnt er im zarten Alter von 15 Jahren professionell Musik zu spielen. Mittlerweile ist er seit 50 Jahren einer der wichtigsten Vertreter des Texas-Blues. Zahlreiche Musiker wie Delbert McClinton sind grosse Bewunderer dieses aussergewöhnlichen Menschen und Musikers. Seine Band – die Rockets – sind seit Jahrzehnten eine feste Grösse im Texas-Blues. Anson hat unzählige Aufnahmen unter seinem eigenen Namen oder als Gastmusiker aller wichtigen Bluesmusiker veröffentlicht oder gespielt. Anson ist nicht nur als Musiker, sondern auch als Produzent sehr gefragt. Er glänzt nicht mit schnellen Läufen. Sein Gitarrenspiel ist äusserst geschmackvoll. Lieber spielt er eine Note weniger, als eine zu viel. Er ist einer der Musiker, denen man stundenlang zuhören möchte und hofft, dass sie immer weiterspielen.



Mike Morgan, geboren 1959 in Dallas, ist ebenfalls schon eine halbe Ewigkeit als Musiker aktiv. In frühster Jugend motivierten ihn Sänger wie Otis Redding oder Wilson Picket Musiker zu werden. Wie bei vielen anderen Gitarristen hatte Stevie Ray Vaughan einen grossen Einfluss auf Mike. Nachdem er im 1985 sein Album Texas Flood gehört hatte, war sein Entscheid klar: Er setzte auf die Karte Musik. Mit seiner Band The Crawl hat er einige tolle CDs veröffentlicht und wurde eine feste Grösse im Texas-Blues. Mit der Blues-Band des Jahres in den USA - Rick Estrin & The Nightcats - respektive den vier Musikern der Nachtkatzen sowie mit der grossartigen Sängerin Lisa Leuschner Andersen und den beiden Texas-Grössen Anson Funderburgh und Mike Morgan kommen die Besucherinnen und Besucher des Groove Now Blues Festivals in den Genuss eines musikalischen Projektes, das erstmals überhaupt zu sehen ist.

Konzertangaben:

Freitag, 24. September 2021

Atlantis, Klosterberg 13, Basel

Beginn: 20.30 h

Türöffnung: 20 h

