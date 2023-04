Klimafokus im Baselbiet – Oris: Teure Uhren ohne dreckigen Fussabdruck Der Hersteller von Luxusmarken will nicht nur nachhaltig sein, sondern auch der Kundschaft den grünen Spiegel vorhalten. Kurt Tschan

Der Oberbaselbieter Uhrenhersteller Oris ist weltweit tätig. Auch in China wird dem Thema Nachhaltigkeit grosse Bedeutung beigemessen und zum Schutz der Umwelt Plastikmüll eingesammelt. Foto: Oris

Die Uhrenindustrie sei feudal, nicht wenige Unternehmen lebten über ihren Verhältnissen, sagte Oris-CEO Rolf Studer kritisch über seine Branche bei der Präsentation des Nachhaltigkeitsberichts 2022 am Hauptsitz in Hölstein. Nachhaltigkeit ist für ihn deshalb vor allem auch eine Frage der Haltung. Es gehe nicht nur darum, Emissionen zu eruieren und in der Folge zu kompensieren. Gleichzeitig müsse man die Kundschaft, die sich teure Uhren leiste, inspirieren, Nachhaltigkeit in ihrem Alltag zu leben.